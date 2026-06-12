Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.



Furkan Barış Aksoy'un (21) kullandığı 06 DUZ 241 plakalı motosiklet, Tosmur Mahallesi'nde refüje çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık personeli, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Y.E.Ç. ağır yaralandı.



Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.E.Ç'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.



Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Aksoy'un cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

