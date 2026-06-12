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        Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Furkan Barış Aksoy'un (21) kullandığı 06 DUZ 241 plakalı motosiklet, Tosmur Mahallesi'nde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Y.E.Ç. ağır yaralandı.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.E.Ç'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

        Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Aksoy'un cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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