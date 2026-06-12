Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri "TCG Tarsus" ve "TCG İmbat" Alanya'da ziyarete açıldı

        "TCG Tarsus" ve "TCG İmbat" Alanya'da ziyarete açıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tarsus" gemisi ile "TCG İmbat" hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 14:00 Güncelleme:
        "TCG Tarsus" ve "TCG İmbat" Alanya'da ziyarete açıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tarsus" gemisi ile "TCG İmbat" hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Antalya açıklarında icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya Limanı'na gelen savaş gemileri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Limanı ziyaret eden çok sayıda kişi, gemileri yakından inceleme fırsatı bulurken, güvertelerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Gemilerde görev yapan personel, ziyaretçilere "TCG Tarsus" ve "TCG İmbat"ın teknik özellikleri, görev alanları ve Deniz Kuvvetleri bünyesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Özellikle çocuklar ve gençlerin ilgi gösterdiği ziyaret programında, vatandaşlar Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde yer alan askeri platformları yakından görme imkanı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kaş'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Kaş'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Zorla evine girdikleri kişinin 20 bin lirasını gasbeden 4 şüpheli tutukland...
        Zorla evine girdikleri kişinin 20 bin lirasını gasbeden 4 şüpheli tutukland...
        Alınan aracın devrini beklerken hayalleri kural ihlali yapan tırın altında...
        Alınan aracın devrini beklerken hayalleri kural ihlali yapan tırın altında...
        ASKON Akdeniz Bölge Başkanları Toplantısı'nda bölgenin ekonomik potansiyeli...
        ASKON Akdeniz Bölge Başkanları Toplantısı'nda bölgenin ekonomik potansiyeli...
        ANTSU yılın ilk yarısında 7 milyon litre su satışı yaptı Yıl sonu hedefi 17...
        ANTSU yılın ilk yarısında 7 milyon litre su satışı yaptı Yıl sonu hedefi 17...
        Manavgat'ın Burmahan kirazı 35 ülkeye ihraç ediliyor
        Manavgat'ın Burmahan kirazı 35 ülkeye ihraç ediliyor