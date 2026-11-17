Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin sık sık denetim yapması ve ceza yazmasına rağmen hatalı parkların önüne geçilemiyor. Çift sıra yapılan parklara bir de tek yön uyarısına rağmen ters yönden gelen araçlar eklenince tam anlamıyla trafik kargaşası

Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde hatalı ve çift sıra parklara bir de tek yön olmasına rağmen ters yönden gelen araçlar eklenince trafik sık sık kilitleniyor. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin en fazla mesai yaptığı, megafonla yapılan uyarıların yanında cezai işlem uyguladığı caddede hatalı park ve ters yönde seyrin önüne bir türlü geçilemiyor. Caddede kilitlenen trafik yüzünden araç sürücüleri arasında sık sık tartışmalar yaşanırken cadde üzerindeki esnaflar, Manavgat Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Parkomat uygulamasıyla hatalı parkların önüne geçilebileceğini belirttiler.