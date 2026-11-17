COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Filistin'e desteğini sürdüreceğini belirterek, "İnşallah Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak, Filistin'i de yeniden ayağa kaldıracaktır." dedi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'de yer alan Filistin Pavilyonu'nu ziyaret etti.

Burada Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan ile bir araya gelen Kurum, Filistin'in COP31'e katılımının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

REKLAM

Zirvede her ülkenin ve katılımcının değerli olduğunu ancak Filistin'in yerinin bambaşka olduğunu vurgulayan Kurum, "Çünkü burada sadece iklimi konuşmuyoruz. Çocukları, kadınları, anneleri, babaları konuşuyoruz. Dünyada yaşanan haksızlıkları, adaletsizlikleri konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında Filistin'de yaşanan haksızlıklara ve adaletsizliklere dikkati çektiğini anımsatarak, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın Genel Kurul'da söz almak üzere kürsüye davet edildiği sırada bütün salonun ayağa kalkarak kendisini alkışladığını hatırlattı.

REKLAM

Filistin Başbakanı'na söz vermekten gurur duyduklarını dile getiren Kurum, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Filistin'in ve Gazze'nin geleceğine ilişkin Samhan ile yeniden görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Türkiye, deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu vatandaşlarına teslim etti. İnşallah Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak, Filistin'i de yeniden ayağa kaldıracaktır. Bakanlık olarak tüm gücümüzle, tüm enerjimizle Filistin'in yeniden ayağa kalkması, oradaki çocukların, gençlerin geleceğe güvenle bakması için bu mücadeleyi yapacağız. Bunu bir mutabakata bağlayacağız ama asıl olan Filistin'in gönlümüzdeki değeridir, yeridir. Filistin'deki dram hep gözlerimizin önünde. Hep birlikte Gazze'nin çocukları için bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

REKLAM

İklim değişikliğiyle mücadelenin adaletten bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Kurum, dünyanın hiçbir yerinde haksızlık yaşanmamasını istediklerini söyledi.

Kurum, Gazze'de çocukların geleceğinin tehdit altında olduğunu, suya erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve gönderilen insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığını belirterek, "Burada iklimi konuşuyoruz ama adalet olmadıktan sonra, dünyada her birey eşit olmadıktan sonra bunların hiçbirinin anlamı yok. Kim ne yaparsa yapsın biz oradaki çocuklara da ulaşacağız, Filistin devletine de tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.

REKLAM

- "Türkiye'deyken kendimizi emin ellerde hissediyoruz"

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan da COP31 Genel Kurulu'nda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın konuşmasının başında ve sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlanmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması ile Bakan Kurum'un Filistin Başbakanı'nı kürsüye davet ederken yaptığı konuşmanın bu karşılamada önemli rol oynadığını belirten Samhan, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması ve kendi toprakları üzerinde bağımsız bir devlete sahip olması gerektiğini vurguladı.

REKLAM

Türkiye'nin COP31 kapsamında Filistin'e ücretsiz pavilyon tahsis etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Samhan, bu sayede Filistin'in hedeflerini ve gelecek planlarını uluslararası katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Samhan, Türkiye'ye teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Benim katıldığım en iyi COP, hem organizasyon açısından hem katılım açısından. Bölgeye, programa baktığımızda Türkiye hükümeti muazzam bir iş çıkarmış. Bundan sonraki COP ev sahiplerinin de işini çok zorlaştırdı. Çünkü bu muazzam etkinliğin üzerine nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Zor bir görev olacak bir sonraki ev sahipleri için. Türkiye'deyken kendimizi emin ellerde hissediyoruz."