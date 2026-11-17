BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında açıklanan bilimsel raporda, iklim değişikliği, kuraklık, su kıtlığı ve tarımsal üretimdeki kayıpların Akdeniz'deki göç hareketlerini artırabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, 2050 yılına kadar bölgede tarımsal ürün veriminde yaklaşık yüzde 17 düşüş yaşanabileceği, bölgede avcılığı yapılan balık ve deniz omurgasızlarının yüzde 20'sinden fazlasının yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, Akdeniz için Birlik (UfM) ve Akdeniz İklim ve Çevresel Değişim Uzmanları Ağı (MedECC), iklim değişikliği, çatışmalar ve insan hareketliliği arasındaki ilişkileri inceleyen bilimsel raporun bulgularını kamuoyuyla paylaştı. 1000'den fazla bilimsel yayının incelendiği 'Akdeniz Havzasında Çevresel Değişim, Çatışma ve İnsan Göçü' başlıklı araştırmanın sonuçları, 16 Kasım'da COP31'de ele alındı.

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AKDENİZ ISINIYOR

Raporda, Akdeniz Havzası'nın dünyanın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerinden biri olduğu vurgulandı. Bölgedeki sıcaklık artışının küresel ortalamanın üzerinde gerçekleştiği, özellikle Doğu Akdeniz'de sıcak hava dalgaları ve kuraklığın giderek şiddetlendiği belirtildi. Artan sıcaklıkların su kaynakları, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve insanların geçim koşulları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu kaydedildi.

DENİZ CANLILARI

Araştırmada, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi ve denizlerdeki sıcak hava dalgalarının ekosistemleri olumsuz etkilediği bildirildi. Mevcut bilimsel projeksiyonlara göre, 2050 yılına kadar Akdeniz'de avcılığı yapılan balık ve deniz omurgasızlarının yüzde 20'sinden fazlasının bölgesel ölçekte yok olabileceği belirtildi. Balıkçılık gelirlerindeki düşüşün, özellikle Doğu ve Güney Akdeniz'deki kıyı toplumlarının gıda güvenliği ve geçim kaynakları açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

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TARIM VE KURAKLIK

Raporda, sıcaklık artışı, azalan yağışlar, toprak verimliliğindeki bozulma ve su kıtlığının tarımsal üretimi tehdit ettiği belirtildi. Özellikle kuraklığa duyarlı bölgelerde tarımsal gelirlerin azalmasının kırsal nüfus üzerinde ekonomik baskı oluşturabileceği, bunun da insanların yaşadıkları bölgelerden ayrılma kararlarında etkili olabileceği değerlendirildi.

TARIMDA YÜZDE 17 KAYIP RİSKİ

Raporda, iklim değişikliğinin Akdeniz Havzası'nda tarımsal üretimi ciddi biçimde tehdit ettiği vurgulandı. Bilimsel projeksiyonlara göre, 2050 yılına kadar bölgede tarımsal ürün veriminde yaklaşık yüzde 17 düşüş yaşanabileceği belirtildi. Artan sıcaklıklar, azalan yağışlar, toprak verimliliğindeki bozulma ve su kıtlığının özellikle kuraklığa duyarlı bölgelerde tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Tarımsal gelirlerdeki düşüşün kırsal nüfus üzerinde ekonomik baskı oluşturabileceği, bunun da göç hareketlerini artırabilecek etkenler arasında bulunduğu ifade edildi.

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GÖÇ RİSKİ

Bilim insanları, çevresel bozulmanın tek başına göçün nedeni olmadığını, ekonomik koşullar, çatışmalar, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal eşitsizliklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İklim değişikliğinin mevcut kırılganlıkları artırarak göç baskısını güçlendirebileceği, ancak çevresel nedenlerle yer değiştiren insanların önemli bölümünün ülkelerinin sınırları içinde, özellikle kırsal bölgelerden kentlere göç ettiği kaydedildi.

30 BİN KAYIP

Raporda, Akdeniz'in dünyanın en tehlikeli göç güzergahlarından biri olduğu hatırlatıldı. 2014-2024 yılları arasında Akdeniz'i geçmeye çalışan 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu belirtildi. Araştırmacılar, iklim değişikliğiyle mücadele ve göç politikalarının birlikte ele alınmasının, özellikle kırılgan toplulukların korunması açısından önem taşıdığını bildirdi.

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ORTAK MÜCADELE

MedECC uzmanları, Akdeniz ülkelerinin su yönetimi, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliğine uyum ve bölgesel iş birliği alanlarında daha güçlü politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Çevresel değişim nedeniyle yerinden edilen insanların hukuki korunmasına ilişkin eksikliklere dikkat çekilen raporda, bilimsel verilerden yararlanılarak risklerin azaltılması ve insanların yaşadıkları bölgelerde güvenli geçim koşullarına erişiminin desteklenmesi çağrısı yapıldı.