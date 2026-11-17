TCC Group Holdings çatısı altında faaliyet gösteren CIMPOR ve OYAK Çimento, Antalya’da düzenlenen COP31’de kalsine kil odaklı uluslararası iş birliği çağrısını, düşük karbonlu üretim yatırımlarını ve yeni nesil teknolojilerini gündeme taşıdı.

Küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştiriliyor. TCC Group Holdings çatısı altında Türkiye’de OYAK Çimento, uluslararası pazarlarda ise CIMPOR markasıyla faaliyet gösteren şirketler; düşük karbonlu malzemeler, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve dijital üretim teknolojileriyle zirvede yer alıyor. Şirketler, COP31’i iklim taahhütlerinin somut sanayi yatırımlarına ve uluslararası iş birliklerine dönüşmesi için önemli bir platform olarak değerlendiriyor.

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‘BÜYÜMENİN YENİ ÖLÇÜSÜ TON DEĞİL, TON BAŞINA KARBON’

COP31’in uygulama odağına dikkat çeken CIMPOR ve OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, grubun yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi:

“COP’lar yıllarca açıklanan taahhütlerle ölçüldü. Bundan sonra ölçü, sahada çalışan tesisler olmalı. Çimento ve beton geleceğin şehirlerinin temel malzemesi olmaya devam edecek. Çözüm, dünyayı inşa etmekten vazgeçmek değil; nasıl inşa ettiğimizi değiştirmek. Bizim için büyümenin yeni ölçüsü ton değil, ton başına karbon. Bir fabrikada bulduğumuz çözüm, bütün fabrikalarımızın çözümü oluyor. Globalde yerel olmak tam olarak budur. Dönüşüme uyum sağlamıyoruz; yönünü belirliyoruz.”

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CIMPOR ve OYAK Çimento, COP31 kapsamında TCC Group Holdings ile birlikte ‘Kalsine Kil Geçiş İttifakı’ deklarasyonunu yayımlayarak düşük karbonlu çimentoların endüstriyel ölçekte yaygınlaştırılması için uluslararası iş birliği çağrısı yaptı. Girişim; kalsine kil teknolojilerinin paylaşılmasını, yeni malzemelerin performansının doğrulanmasını ve farklı pazarlarda kullanılabilecek çözümlerin geliştirilmesini amaçlıyor. İttifak kapsamında öne çıkan öneriler arasında, ürün reçeteleri yerine sahadaki performansı esas alan standartların geliştirilmesi, test ve uygulama deneyimlerinin paylaşılacağı ortak bir ağ kurulması ve kamu projeleri başta olmak üzere düşük karbonlu çimentolara yönelik talebin artırılması bulunuyor. Çalbıyık, bu yaklaşımı “Teknoloji hazır. Eksik olan güven ve talep. İttifak bu ikisini inşa etmeli” sözleriyle özetledi.

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TÜRKİYE’DE 3,49 MİLYAR TL’LİK YATIRIM, GELİRDE YÜZDE 34,8 DÜŞÜK KLİNKERLİ ÜRÜN PAYI

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi büyüme stratejisinin merkezine alan OYAK Çimento, Türkiye’nin yedi bölgesinde 24 milyon ton kurulu çimento kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Şirket 2025’te çevre ve düşük karbon odaklı projelere 3,49 milyar TL yatırım yaparken, bu yatırımların yüzde 85,6’sını yenilenebilir enerji projelerine yönlendirdi. Düşük klinkerli ve sürdürülebilir ürünlerin toplam gelirdeki payı aynı dönemde yüzde 34,8’e çıktı. Ankara Beypazarı’nda 115 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali de 2026’da tam kapasiteyle devreye alındı.

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OYAK Çimento, 2050 Net Sıfır vizyonu doğrultusunda çimentomsu ürün başına brüt Kapsam 1 ve 2 birleşik emisyon yoğunluğunu 2030 yılına kadar 2021’e göre yüzde 22,8 azaltmayı hedefliyor. Şirket, 2025 itibarıyla bu göstergede yüzde 13,64 düşüş kaydetti. Suat Çalbıyık’ın açıklamasına göre CIMPOR ve OYAK Çimento, Türkiye ve Avrupa genelinde 30 milyar TL’yi aşan sürdürülebilirlik ve teknoloji yatırım portföyünü yönetiyor. Şirket ayrıca 19 ayrı noktadan topladığı yılda 1,6 milyar veri noktasını yapay zekâ yardımıyla değerlendirerek üretim kalitesi ve süreçlerini izliyor.

AFRİKA’DA ÜÇÜNCÜ TESİS, PORTEKİZ’DE 500 BİN TONLUK YENİ KALSİNE KİL HATTI

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Kalsine kil teknolojilerinde yerel hammaddeleri değerlendirmeye odaklanan CIMPOR, ilk tesisini 2020’de Fildişi Sahili’nde devreye aldı. Kamerun’daki Kribi tesisinde yerel hammadde, kalsine kil, yenilenebilir elektrik ve biyokütleyi bir araya getiren üretim modeliyle geleneksel çimentoya kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha düşük karbon yoğunluğuna ulaşabiliyor. Gana’da 2026’da devreye alınan yeni tesisle birlikte grubun Afrika’daki kalsine kil tesisi sayısı üçe yükseldi.

CIMPOR’un Portekiz’de yıllık 500 bin ton kapasiteli yeni kalsine kil hattını Aralık 2026’da devreye alması planlanıyor. Şirketin dünyanın en büyük kalsine kil tesisi olarak nitelendirdiği bu yatırım, Afrika’da geliştirilen üretim deneyiminin Avrupa’ya taşınmasında yeni bir adım oluşturuyor. Portekiz’de 1894’ten bu yana aynı yerde üretimini sürdüren ve yakın zamanda bu yönüyle Guinness listesine giren Alhandra fabrikası da grubun köklü sanayi birikiminin örnekleri arasında yer alıyor.

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X-CLİNKER VE ENERGYARK İLE ELEKTRİFİKASYON VE ENERJİ DEPOLAMA

CIMPOR’un düşük karbonlu üretim yaklaşımının önemli unsurlarından biri olan deOHclay teknolojisi, geleneksel Portland çimentosu klinkerine kıyasla malzeme bazında yüzde 90’a varan emisyon azaltımını hedefliyor. Nihai çimentodaki azaltım ise ürün bileşimine ve üretim koşullarına göre değişiyor. Şirket, geleneksel klinker üretimindeki yanma prosesini ortadan kaldırmayı amaçlayan patentli X-Clinker çözümü üzerinde de çalışıyor. Tamamen elektrikli üretim yaklaşımına dayanan teknolojinin ilk endüstriyel pilot uygulamasının 2027’de başlaması planlanıyor.

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TCC Group Holdings’in patentli EnergyArk enerji depolama sistemleri ise yenilenebilir enerjinin kullanımını destekleyen ve ağır sanayinin elektrifikasyonu için geliştirilen çözümler arasında bulunuyor. COP31’in Yeşil Bölge açık alanında sergilenen EnergyArk, grubun malzeme teknolojileri ile enerji ve depolama yetkinliklerini birlikte ele alan yaklaşımını yansıtıyor.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA TEKNOLOJİ; UKRAYNA’DA YENİ BÜYÜME ADIMI

Suat Çalbıyık, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı sektör için bir sınav olarak değerlendirerek şirketlerin bu dönüşüme yaklaşık on yıldır hazırlandığını vurguladı. Çalbıyık’a göre düşük karbonlu malzemelerin yaygınlaşmasında teknoloji ve yatırım kadar, bu ürünlere yönelik talebin gelişmesi de belirleyici önem taşıyor. Türkiye’nin mühendislik birikimini uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen grup, farklı coğrafyalarda geliştirilen çözümleri yerel kaynak ve ihtiyaçlarla buluşturuyor.

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Bu yaklaşım kapsamında TCC Group Holdings, Ukrayna’daki IFCEM Group’u satın almak üzere anlaşma imzaladı. İşlemin gerekli onayların tamamlanmasıyla sonuçlanması halinde grubun küresel çimento kapasitesinin yıllık 117 milyon tona ulaşması bekleniyor. Grup, Türkiye ve Portekiz’de geliştirdiği düşük karbonlu üretim deneyimini Ukrayna’nın yeniden yapılanma sürecine taşımayı hedefliyor.

COP31 YEŞİL BÖLGE’DE TEKNOLOJİ DENEYİMLERİ

CIMPOR, OYAK Çimento ve TCC Group Holdings, COP31’in Yeşil Bölge’sindeki 100 metrekarelik kapalı ve 150 metrekarelik açık stantlarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Kapalı stantta Hatay’da geliştirilmesi planlanan 3D yapı projesinin sanal gerçeklik deneyimi, CIMPACT AI Challenge yapay zekâ bilgi yarışması, Roots of Change dijital sanat uygulaması ve atmosferdeki nemden su üreten teknoloji yer alıyor. Açık alanda ise 3D yapı baskı teknolojisi ve EnergyArk sergileniyor. Şirket yöneticileri zirve kapsamında ayrıca iklim finansmanı, kalsine kil, yeni nesil çimentolar, yapay zeka, enerji dönüşümü ve biyoçeşitlilik konularındaki oturumlarda uluslararası paydaşlarla bir araya geliyor.