İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Belçika Federal Hareketlilik, İklim ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Crucke ile görüştü
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Belçika Federal Hareketlilik, İklim ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Belçika Federal Hareketlilik, İklim ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Belçika Federal Hareketlilik, İklim ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sayın Jean-Luc Crucke ile COP31 kapsamında bir araya geldik." ifadesine yer verdi.
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