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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu:

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Adil geçişin tek bir reçetesi olamaz. Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler ilkesi bize önemli bir çerçeve sunuyor. Ülkelerin kendi koşullarına göre belirlediği yolları desteklerken yoksulluğun azaltılmasını, enerjiye erişimi ve kalkınma hakkını da birlikte gözetmemiz gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:07 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu:

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Adil geçişin tek bir reçetesi olamaz. Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler ilkesi bize önemli bir çerçeve sunuyor. Ülkelerin kendi koşullarına göre belirlediği yolları desteklerken yoksulluğun azaltılmasını, enerjiye erişimi ve kalkınma hakkını da birlikte gözetmemiz gerekiyor." dedi.

        Bakan Kurum, "Adil Geçişe İlişkin Dördüncü Yıllık Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, iklim dönüşümünde çalışanların mesleklerinin geleceğini, ailelerin enerji faturalarını, küçük işletmelerin yatırım maliyetlerini, gençlerin ise yeni ekonomideki yerlerini düşündüğünü belirtti.

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        Adil geçişin, tüm bu sorulara güven veren cevaplar üretebilmek olduğunu vurgulayan Kurum, düşük emisyonlu ve iklime dirençli ekonomiye geçişin yeni sanayiler, teknolojiler ve iş alanları oluşturduğunu söyledi.

        Kurum, bu dönüşümün toplumun her kesimine imkan sunması gerektiğine dikkati çekerek, çalışanların yeni beceriler kazanmasının, dönüşümden etkilenen bölgelerin ekonomik açıdan güçlenmesinin ve ailelerin sosyal güvenliğinin korunmasının sürecin ayrılmaz parçaları olduğunu ifade etti.

        Her ülkenin dönüşüm ve iklim eylemine uyum konusunda başlangıç noktasının farklı olduğunu anlatan Kurum, "Enerji kaynaklarımız, mali imkanlarımız, sanayi yapılarımız ve kalkınma ihtiyaçlarımız birbirine benzemiyor. Bu yüzden adil geçişin tek bir reçetesi olamaz. Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler ilkesi bize önemli bir çerçeve sunuyor. Ülkelerin kendi koşullarına göre belirlediği yolları desteklerken yoksulluğun azaltılmasını, enerjiye erişimi ve kalkınma hakkını da birlikte gözetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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        Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da COP31 Liderler Zirvesi'nde finansmanın en fazla ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşmasının ve ülkelerin ulusal önceliklerinin korunmasının özellikle vurgulandığını aktararak, bu yaklaşımın, adil geçişin özüne de temas ettiğini, dönüşümün faydasını paylaşırken maliyetini de hakkaniyetle paylaşmak gerektiğini söyledi.

        - "Adil Geçiş Mekanizması'nın nasıl işleyeceğini şekillendiriyoruz"

        COP31 Başkanı Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri Adil Geçiş Çalışma Programı kapsamında bugüne kadar enerji, istihdam, sosyal koruma, gıda güvenliği, sanayi ve iklim direnci üzerine önemli bir birikim oluştuğunu belirtti.

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        Antalya'da daha somut bir görev olduğunu ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

        "COP30'da geliştirilmesine karar verilen Adil Geçiş Mekanizması'nın nasıl işleyeceğini şekillendiriyoruz. Bu mekanizmanın, çalışma programında yıllardır biriken görüşleri gerçek ihtiyaçlarla buluşturmasını önemsiyoruz. Ülkeler ihtiyaç duyduklarında teknik uzmanlığa ulaşabilmeli, kurumlarının kapasitesini geliştirebilmeli, bilgi ve tecrübe paylaşımından yararlanabilmeli. Yerel yönetimler de dönüşümden doğrudan etkilenen topluluklarla çalışırken daha güçlü araçlara sahip olmalı. Burada yeni yapılardan çok, mevcut imkanları birbirine daha iyi bağlayan ve ülkelerin talebine cevap veren bir sistem oluşturmak kıymetli olacak."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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