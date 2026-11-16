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        Kurum: Dönüşümün faydasını paylaşırken maliyetini de paylaşmalıyız

        ANTALYA'da devam eden COP31 İklim Zirvesi'nde Adil Geçişe İlişkin Dördüncü Yıllık Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dönüşümün faydasını paylaşırken maliyetini de hakkaniyetle paylaşmalıyız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Kurum: Dönüşümün faydasını paylaşırken maliyetini de paylaşmalıyız

        ANTALYA’da devam eden COP31 İklim Zirvesi’nde Adil Geçişe İlişkin Dördüncü Yıllık Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Dönüşümün faydasını paylaşırken maliyetini de hakkaniyetle paylaşmalıyız” dedi.

        Antalya’da devam eden COP31 İklim Zirvesi’nde, 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin temsilcileri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye’de masaya yatırıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da zirvenin 8’inci gününün son oturumunda Adil Geçişe İlişkin Dördüncü Yıllık Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuştu. COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell de toplantıda birer konuşma yaptı. Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri Adil Geçiş İş Programı’nda kaydedilen ilerleme değerlendirildi ve ülkelerin adil, kapsayıcı ve ulusal koşullarına duyarlı bir geçişi hayata geçirmesine nasıl daha iyi destek olunabileceği ele alındı.

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        COP31 Başkanı Kurum, adil geçişin insanların zihnindeki sorulara güven veren cevaplar üretebilmek olduğunu vurgulayarak şu mesajları verdi:

        "İklim dönüşümünü büyük hedeflerle konuşuyoruz. Fakat insanların zihnindeki sorular çoğu zaman çok daha sade. Bir çalışan mesleğinin yarın ne olacağını merak etmesi. Bir aile enerji faturasını düşünüyor. Küçük bir işletme, dönüşüm için gerekli yatırımı nasıl yapacağını hesaplıyor. Bir genç, ortaya çıkan yeni ekonomide kendisine yer olup olmayacağını soruyor. Adil geçiş dediğimiz mesele, biraz da bütün bu sorulara güven veren cevaplar üretebilmektir. Düşük emisyonlu ve iklime dirençli bir ekonomiye geçiş, yeni sanayiler, yeni teknolojiler ve yeni iş alanları oluşturuyor. Bu büyük değişimin toplumun her kesimine imkan sunması gerekiyor. Çalışanların yeni beceriler kazanması, dönüşümden etkilenen bölgelerin yeni ekonomik alanlarla güçlenmesi, ailelerin sosyal güvenliğinin korunması bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır.”

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        'ADİL GEÇİŞİN TEK BİR REÇETESİ OLMAZ'

        Her ülkenin dönüşüm ve iklim eylemine uyum konusunda başlangıç noktasının farklı olduğunu belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

        "Enerji kaynaklarımız, mali imkanlarımız, sanayi yapılarımız ve kalkınma ihtiyaçlarımız birbirine benzemiyor. Bu yüzden adil geçişin tek bir reçetesi olamaz. Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler ilkesi bize önemli bir çerçeve sunuyor. Ülkelerin kendi koşullarına göre belirlediği yolları desteklerken; yoksulluğun azaltılmasını, enerjiye erişimi ve kalkınma hakkını da birlikte gözetmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da COP31 Liderler Zirvesi’nde finansmanın en fazla ihtiyaç duyanlara ulaşmasını ve ülkelerin ulusal önceliklerinin korunmasını özellikle vurguladı. Bu yaklaşım, adil geçişin özüne de temas ediyor. Dönüşümün faydasını paylaşırken maliyetini de hakkaniyetle paylaşmalıyız.

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        'ÜLKELERİN TALEBİNE CEVAP VEREN BİR SİSTEM OLUŞTURMAK KIYMETLİ'

        COP31 Başkanı Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri Adil Geçiş Çalışma Programı kapsamında bugüne kadar enerji, istihdam, sosyal koruma, gıda güvenliği, sanayi ve iklim direnci üzerine önemli bir birikim oluştuğunu vurguladı. Antalya’da daha somut bir görev olduğunu belirten Kurum, “COP30’da geliştirilmesine karar verilen Adil Geçiş Mekanizması’nın nasıl işleyeceğini şekillendiriyoruz. Bu mekanizmanın, Çalışma Programı’nda yıllardır biriken görüşleri gerçek ihtiyaçlarla buluşturmasını önemsiyoruz. Ülkeler ihtiyaç duyduklarında teknik uzmanlığa ulaşabilmeli, kurumlarının kapasitesini geliştirebilmeli, bilgi ve tecrübe paylaşımından yararlanabilmeli. Yerel yönetimler de dönüşümden doğrudan etkilenen topluluklarla çalışırken daha güçlü araçlara sahip olmalı. Burada yeni yapılardan çok, mevcut imkanları birbirine daha iyi bağlayan ve ülkelerin talebine cevap veren bir sistem oluşturmak kıymetli olacak” dedi.

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        'DİYALOG, UZLAŞI VE AKSİYON' ANLAYIŞINI BİR KEZ DAHA VURGULADI

        Konuşmasında finansmana, teknolojiye ve kurumsal kapasiteye erişimin bu sistemin gerçek faydasını belirleyeceğini söyleyen Kurum, şöyle dedi:

        "Sağlanan kaynakların da geçişin toplumsal maliyetlerini hafifletirken, uzun vadeli kalkınma imkanlarını büyütmesi gerekiyor. COP31 Başkanlığı olarak ‘Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon’ anlayışımıza adil geçişte de aynı anlamı yüklüyoruz. Diyalog, dönüşümden etkilenen insanları dinlemek demektir. Uzlaşı, ülkelerin farklı şartlarını gözeten ortak bir yol bulmaktır. Aksiyon ise konuşulanların çalışanların, ailelerin, şehirlerin ve işletmelerin hayatında karşılık bulmasıdır."

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        'DÖNÜŞÜM İLERLERKEN İNSANLAR KENDİLERİNİ BU GELECEĞİN NERESİNDE GÖRECEK?'

        COP31 Başkanı Murat Kurum, “Dönüşüm ilerlerken insanlar kendilerini bu geleceğin neresinde görecek?” sorusunun önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

        "Bir çalışan yeni bir mesleğe geçebiliyorsa, bir genç yeni ekonomide iş bulabiliyorsa, bir işletme dönüşümün maliyetini karşılayabiliyorsa, bir bölge eski ekonomik yapısının ardından yeniden güçlenebiliyorsa adil geçiş gerçek anlamını bulmaya başlar. Bu toplantının, Çalışma Programı’nın değerlendirilmesine ve Adil Geçiş Mekanizması’nın uygulanabilir bir yapıya kavuşmasına güçlü katkı vermesini diliyorum. İklim dönüşümünün hızını artırırken insanın geleceğe duyduğu güveni de büyütelim."

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