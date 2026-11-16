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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Yapay Zeka Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi Lansmanı yapıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi'nin yenilikçi yapay zeka destekli temiz teknolojilerini pratik uygulamaya geçirmek ve bunların sektörlerle ekonomiler genelinde benimsenmesini hızlandırmak için uluslararası bir platform sağlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:23 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Yapay Zeka Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi Lansmanı yapıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi'nin yenilikçi yapay zeka destekli temiz teknolojilerini pratik uygulamaya geçirmek ve bunların sektörlerle ekonomiler genelinde benimsenmesini hızlandırmak için uluslararası bir platform sağlayacağını belirtti.

        Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yapay Zeka Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi Lansmanı düzenlendi.

        Kacır, burada yaptığı konuşmada, küresel sera gazı emisyonlarının düşürülmesi için teknolojik yenilik ve bilimsel atılımın yanı sıra verimli ve uygun maliyetli temiz teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

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        Yapay zekadaki gelişmelerin yeni nesil bataryalar için gelişmiş malzemelerin keşfini hızlandırdığını belirten Kacır, güneş hücresi teknolojilerinin ve düşük karbonlu sanayi süreçlerinin geliştirilmesine de katkı sağladığını, ayrıca yapay zeka destekli araştırmaların deney ve geliştirme süreçlerini hızlandırarak zaman ve kaynak tasarrufu sağladığını ifade etti.

        Kacır, yapay zekanın yenilenebilir enerji alanında da kullanıldığını, dönüşümün enerji sistemlerinde de aynı derecede önemli olduğunu aktardı.

        Yapay zeka destekli şebeke yönetimi ve ilgili dijital teknolojilerin sanayi üretiminde yeni güç hatları inşa etmeden 175 gigavata kadar ek iletim kapasitesinin kilidini açabileceğine işaret eden Kacır, mevcut yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasının 2035'e kadar yıllık karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 1,4 milyar ton azaltabileceğini dile getirdi.

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        Kacır, Türkiye'yi gelişmiş yapay zeka çözümlerinin geliştirildiği, sanayi üretimine entegre edildiği ve uluslararası pazarlara sunulduğu küresel bir merkez haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, 2030 Yapay Zeka Eylem Planı'yla iki yılda 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli eğitmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Yapay zeka ve temiz teknolojilerini Türkiye'nin sanayi kapasitesini güçlendirecek ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek stratejik alanlar olarak gördüklerini ifade eden Kacır, "Önceliğimiz yenilikçi çözümlerin ortaya çıkması, sanayi uygulamalarına ulaşması ve daha sürdürülebilir, rekabetçi bir ekonomiye katkıda bulunması için gerekli koşulları oluşturmak. Bu doğrultuda, stratejik teknolojilerde özel sektör yatırımlarını teşvik etmek için önemli kamu kaynaklarını harekete geçiriyoruz." diye konuştu.

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        - Teknoloji geliştiricileri yatırımcıyla buluşacak

        Kacır, temiz teknolojilerin ticarileşmesi ve yaygınlaşması için kamu, sanayi, araştırma kurumları ve yatırımcılar arasında güçlü işbirliği gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "İşte bu anlayışla, COP31'de Yapay Zeka Destekli Temiz Teknoloji Girişimi'ni başlatıyoruz. Bu girişim, yenilikçi yapay zeka destekli temiz teknolojileri pratik uygulamaya geçirmek ve bunların sektörlerle ekonomiler genelinde benimsenmesini hızlandırmak için uluslararası bir platform sağlayacak. Teknoloji geliştiricilerini sanayi ortakları ve yatırımcılarla buluşturarak pilot projeleri kolaylaştırmayı, ölçülebilir çevresel faydaları göstermeyi ve başarılı çözümlerin daha geniş ölçekte uygulanması için fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz."

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        Hükümetleri, uluslararası kuruluşları, araştırma kurumlarını, sanayi şirketlerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bu ortak çabaya katkıda bulunmaya davet eden Kacır, iklim sorunlarına çözüm üretecek teknolojiler, pilot uygulamalar, finansman ve teknik uzmanlık alanlarında işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

        Kacır, yapay zekanın iklimle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için etkili bir araca dönüştürülmesi amacıyla uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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