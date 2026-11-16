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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya'daki COP31 Alanı'nı ziyaret etti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan alanı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:21 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya'daki COP31 Alanı'nı ziyaret etti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan alanı ziyaret etti.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, COP31 Alanı’na gelişinde Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve diğer yetkililer karşıladı.

        Mavi Bölge'deki müzakere alanları başta olmak üzere ülke ve çeşitli kuruluşların pavilyonlarını ziyaret eden Kurtulmuş, katılımcılardan yoğun ilgi gördü, bazı ülke temsilcileriyle sohbet etti.

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        Türkiye Pavilyonu’nu ziyaretinde ilgililerden bilgi alan Kurtulmuş, buradaki eserleri de inceledi. Kurtulmuş, daha sonra Sıfır Atık Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kurtulmuş, halka açık olan Yeşil Bölge’de vatandaşlarla bir araya gelerek, COP31 Zirvesi hakkında sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Alandaki merkezlerde incelemede bulunan Kurtulmuş, Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonunun (ILC), Gazze'de yaşanan insani ve çevresel yıkıma dikkati çekmek amacıyla Anadolu Ajansının

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