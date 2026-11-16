İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum'dan Türkiye Pavilyonu'na ziyaret:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm dünya bugün Türkiye'den, Antalya'dan Türkiye'nin sesini dinliyor, sözünü merak ediyor. Biz de bu merakı boşa çıkarmayacağız." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'nda Mavi Bölgede yer alan Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret etti.

Burada konuşan Kurum, COP31'in ilk haftasının geride bırakıldığını, ilk haftada liderlerin ülke beyanlarını açıkladıklarını anımsattı.

COP31 Başkanlığı olarak Eylem Gündemi'nin hedefler başlığı altında olduğunu, bu hedeflere ilişkin örtü kararlar alacaklarını belirten Kurum, bu çerçevede örtü kararın taslağını bugün hazırladıklarını ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dahilinde ülkelere bu kararın taslağını gönderdiklerini aktardı.

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Kurum, "Şimdi buna ilişkin görüşleri alacağız. Düzeltmelerle atmak istediğimiz adımları, kararlılığımızı tekrar ortaya koyacağız." diye konuştu.

Tarihinin en kalabalık COP'unun yaşandığını vurgulayan Kurum, COP31'i 102 lider, 300'ü aşkın bakan, delegeler, müzakere ekipleri, iklim elçileri, bilim insanları ve sanatçıların ziyaret ettiğini söyledi.

- "Fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda adım atalım"

Kurum, farkındalığı ortaya koyabilmenin, çocuklar ve gelecek adına bir şeyler yapabilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Hava sıcaklığının daha çok arttığı dünyada herkesin sorumluluk alıp, bu kapsamda projeler yapması gerektiğini belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Elektrifikasyonda adım atalım, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda adım atalım, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışında adım atalım. Emine Erdoğan Hanımefendi'yle başlattığımız, bugün dalga dalga büyüyen sıfır atık anlayışını tüm dünyaya, tüm şehirlere yaygınlaştıralım istiyoruz. En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dış politikada barıştan, huzurdan, güvenden yana diplomasisini biz de iklim değişikliğiyle tüm dünyaya duyuralım istiyoruz. Bunu duyurduğumuza inanıyorum. Tüm dünya bugün Türkiye'den, Antalya'dan Türkiye'nin sesini dinliyor, sözünü merak ediyor. Biz de bu merakı boşa çıkarmayacağız. Her zaman olduğu gibi o kararlılığı ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki o başarı hikayesini, nasıl deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konutu teslim ettiysek, nasıl her afet sonrası milletimizin yanına koştuysak, burada iklim değişikliğiyle mücadelede aynı kararlılığı, aynı duruşu sergileyeceğiz."

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Türkiye Pavilyonu'nda medeniyetin izlerinin tanıtıldığını anlatan Kurum, burada bir başarı hikayesi yazmak istediklerini, insanların Antalya'dan ayrılırken bir şeylerin değiştiğini demelerini istediğini ifade etti.

Azerbaycan Pavilyonu'nda konuşan Bakan Kurum, Azerbaycan'ın COP29'daki tecrübesini, birikimini, başarılarını taçlandırmak istediklerini söyledi.

Kurum, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle hazırlandık. COP31'de Azerbaycan'ın bayrağını, Türkiye'nin bayrağını daha da yukarıya taşıyacağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de İlham Aliyev'in ortaya koyduğu kardeşlik hukukunu daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

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Bakan Kurum, Avustralya ve Birleşmiş Milletler pavilyonlarını da ziyaret etti.