Özdemir, COP31 kapsamında kente kazandırılan kalıcı yatırımları anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Birinci Oturumu, Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleşti. Yoğun bir gündemle toplanan meclis toplantısında Başkan Vekili Özdemir, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31'e Antalya'nın ev sahipliği yapmasının son derece mutluluk verici olduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 hazırlık sürecinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyen Özdemir, "Tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışarak Antalya'da çok kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

Kasım ayı birinci oturumu gerçekleşen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi önergelerle birlikte 148 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Meclis oturumunu yöneten Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türkiye'nin bu zamana kadar gerçekleştirdiği en büyük uluslararası organizasyon olan COP31'e Antalya olarak ev sahipliği yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Özdemir, COP31 kapsamında Antalya'ya birçok kalıcı yatırımın kazandırıldığını belirterek Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar hakkında mecliste açıklamalarda bulundu.

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Yaşar Sobutay Bulvarı'nda alt yapı ve asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31'in ev sahipliğini yaptığını söyleyen Özdemir, "Birçok noktada hem bakanlığımızla hem valiliğimizle, tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştık ve çok ciddi çalışmaları da hayata geçirdik. En önemlilerinden biri Yaşar Sobutay Bulvarı. Çok konuşuldu bir asfalt bu kadar uzun süre sürer mi diye. Sürer, çünkü biz sadece asfalt yapmadık. Biz çok ciddi bir altyapı çalışması yaptık. Yağmur suyu projesiyle o alanın tekrardan yeniden bir altyapısını yeniledik. Önce altyapısını yeniledik, daha sonra asfaltını yeniledik. Bunu yaparken ne yaptık? 12 bin 500 metrekarelik 5 ayrı otopark planladık. Oradaki otellerin servis ihtiyacını, oradaki vatandaşın park ihtiyacını ortadan kaldırmak için. Bazalt taş kaplama yaptık kaldırımlarımızda. Aydınlatmasıyla, bisiklet yollarıyla, işte o turizme yakışır, o bölgenin ihtiyacı olan bir yol kazandırdık Antalya'mıza" diye konuştu.

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Havalimanında yol ve alt yapı çalışması

Başkan Vekili Özdemir, COP31 kapsamında yapılan alt yapı çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Havalimanı, kargo ve genel havacılık terminalinin ulaşım yollarını yaptık. Burada yağmur suyu, asfalt, kaldırım, kavşak düzenlemesi de dahil ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Yine ANFAŞ önünde iki adet yol yapımını tamamladık. Serik Caddesi üzerine 15 adet cep açtık. Ters şerit uygulaması geçiş alanlarını yaptık. Yine EXPO üst geçidinde, yürüme yüzeyindeki çalışmamızı tamamladık."

COP31 kapsamında ASAT Genel Müdürlüğü'nün de çok hummalı bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyen Özdemir, "Alanın su ihtiyacı önemliydi. Ama sadece COP31'i düşünerek değil, Aksu'nun da geleceği için bu çalışmaların hayata geçmesi gerekiyordu. Buradaki üç adet derin sondajımızı altıya çıkarttık ve Aksu TİGEM İçme Su Üretim Tesisi'nden sisteme suyumuzu vermiş olduk. Bundan sonra da o bölgedeki hem turizme hem oradaki vatandaşlarımıza hizmet edecek altyapıyı aslında kazandırmış olduk. Belek Bölgesi için yine Serik Karada İçme Su Üretim Tesisi'ni devreye aldık. Kundu Bölgesi için Aksu Tigem İçme Su Üretim Tesisi'nden yeni isale hattı yapımını tamamladık. Sıfır Atık Köyümüzün içme suyu hattını yaptık. Yıllardır kronikleşmiş çözemediğimiz bir sorunumuz vardı. Bir protokol revizesi gerekiyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüştük. Yukarıkocayatak, TOKİ Konutları ve Çandır Mahallesi'nin atık su problemini çözdük. Bölgenin atık suları Serik Atık Su Arıtma Tesisi'ne yönlendirilmiş durumda. Hem kapasite artırımını gerçekleştirdik burada hem de ilave proseslerle tarımsal sulama kriterlerinde arıtılmış atık suyu elde edeceğimiz bir yatırımı da Antalya'mıza kazandırmış olduk" dedi.

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100 toplu ulaşım aracı hizmete alındı

Özdemir, ulaşımla ilgili yapılan çalışmalar hakkında, "50 adet CNG'li otobüs ve 50 adet midibüs olmak üzere toplam 100 adet toplu taşıma aracımızın alımını yaptık ve bu şehrin hizmetine kazandırdık. Yine CNG dolum tesislerimizi kurduk. Kontrolsüz kavşakları, sinyalizasyon sisteminden aklınıza gelebilecek şehirdeki tüm ihtiyaçlara aslında cevap verecek bir çalışmayı hayata geçirdik. Alanın güvenliğini sağlamak üzere emniyetimizle, iş birliği halinde yeni itfaiye araçlarımızı da, satın aldığımız araçlarımızı da şehrin hizmetine sunmuş olduk. Bunun dışında peyzajdan hafriyatın toplanmasına kadar, bu alanların bakımının yapılmasına kadar Park Bahçeler Daire Başkanlığımız çok ciddi emek verdi. Çevre Koruma Daire Başkanlığımız çok ciddi destekler verdi, lojistik desteklerde bulunduk" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 alanında ve şehir genelinde 144 etkinlikle COP31'de yer alacağını söyleyen Özdemir, iklim için ise şu mesajı verdi:

"Bizim tek başımıza şehir olarak vereceğimiz mücadele yeterli değil. Dünyanın geleceği için herkesin hep birlikte vereceği bir mücadele ile daha güzel, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha dirençli kentlerde yaşayacağız. İşte bunların önlemlerini alıyoruz. Biz iklim direncinin etkilerine karşı çok çabuk etkilenen, ciddi etkilenen bir şehir olarak 7 yıldır zaten bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyorduk. Bunun da zaten takdir gördüğü ortada. 32 ulusal ve uluslararası çevre ödülü ile de tescillenmiş durumdaydı. Çok ciddi çalışmalar yapıyorduk. Biz zaten uygulayıcı bir belediyedeydik ve bu yıl COP'un diliyle de birlikte tam da uyumlu çalışabileceğimiz, geleceğimize dair sözümüzü söyleyebileceğimiz bir COP oldu. Benim dileğim artık sözden eyleme geçme zamanı, söz değil taahhütlerin eyleme dönüştüğü, aksiyona dönüştüğü bir gelecek diyoruz."