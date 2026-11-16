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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisinde bölgesel merkez olma potansiyeli değerlendirildi

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen deniz üstü rüzgar enerjisine ilişkin panelde, sektörün teknolojik gelişimi, Türkiye'nin yatırım potansiyeli ve bölgesel fırsatlar ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:14 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisinde bölgesel merkez olma potansiyeli değerlendirildi

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen deniz üstü rüzgar enerjisine ilişkin panelde, sektörün teknolojik gelişimi, Türkiye'nin yatırım potansiyeli ve bölgesel fırsatlar ele alındı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 çerçevesindeki "Bilim, Sanayi ve Teknoloji | Enerji ve Ulaşım" başlıklı panel, Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) tarafından düzenlendi.

        DÜRED Başkanı Murat Durak'ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte konuşan DÜRED Başkan Yardımcısı Veli Bilgihan Yaşacan, ticari olarak kullanılan türbinlerin kapasitesinin yaklaşık 15 megavat olduğunu, sektörün 20 megavat kapasiteye doğru ilerlediğini söyledi.

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        Yaşacan, rüzgarın denizlerde kara alanlarına kıyasla daha düzenli ve sürekli olmasının, deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımlarının gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, bu koşulların daha büyük türbinlerin kullanılmasına da imkan sağladığını kaydetti.

        Deniz üstü rüzgar santrallerinin yalnızca enerji üretim tesislerinden oluşmadığını vurgulayan Yaşacan, bunun yanı sıra deniz inşaatları, temel yapıları, deniz altı kabloları, şalt tesisleri, finansman, sigortacılık ve deniz hukuku gibi alanların da yatırım süreçlerinde belirleyici olduğunu anlattı.

        Yaşacan, Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarını yalnızca yurt içindeki elektrik üretim kapasitesini artıracak projeler olarak değerlendirmemesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Türkiye'de bu yatırımlar yapıldıktan sonra aslında esas hedefimiz çevre ülkeler olmalı. Burada edineceğimiz bilgi birikimiyle üreticilerimiz ve inşaat mühendislerimiz için çevre ülkelerde 1 ila 2 trilyon dolara yakın bir pazar var. Bu pazarın 50 yıllık bir pazar olduğunu düşünelim. Artık bu alanda faaliyet gösterecek firmalar çıkarmamız lazım. Sadece bu yatırımı yapmak önemli değil. Bunu gerçekleştirecek iş gücüne sahip olmak ve biraz da cesaret göstermek gerektiğini düşünüyorum."

        Gemak Şirketler Grubu Pazarlama ve Teklif Müdürü Orçun Balbaş da deniz üstü rüzgar santralleri kurulmasında tersanelerin önemli rol oynadığını belirterek, bu tesislerde kullanılan büyük çelik yapıların üretimi için geniş sahalara, kapalı üretim alanlarına, yüksek kapasiteli ekipmanlara ve liman altyapısına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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        Balbaş, Türk tersanelerinin Avrupa'daki deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinde de yer aldığını ve bu projelerin üretim süreçlerine katkı sağladıklarını aktardı.

        - Limanlar bölgesel ihracat için fırsat sunuyor

        Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Faruk Doğan da liman işletmecilerinin karbon emisyonlarını azaltmak ve uluslararası ticarette rekabet güçlerini korumak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneldiğini belirtti.

        Doğan, limanlarda enerji dönüşümünün gelecek yıllarda hız kazanacağını ifade ederek, "Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisi açısından zengin bir ülke. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirebilirsek fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişimiz çok daha kolay olabilir." dedi.

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        Deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımlarında liman altyapısının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Doğan, deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinde büyük ekipmanların depolanması, montajı ve denize sevki için uygun liman altyapısına ihtiyaç duyulduğunu, bunun yanı sıra limanların çevresinde üretim ve lojistik faaliyetlerini kapsayan bir sanayi ekosisteminin oluşturulması gerektiğini anlattı.

        Doğan, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin çevre ülkeler açısından da fırsatlar sunduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin bunu düşünürken kombine bir ekosistem, kombine bir endüstri olarak düşünmesi lazım. Yani hem kendi ihtiyacımız olan enerjiyi sağlayacağız hem de çevremizdeki ülkelere bu ekosistemi ihraç edebilecek imkanları oluşturacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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