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        Kum taneleriyle doğayı anlattı

        ANTALYA'da kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in, COP31 alanında ışık, müzik ve kumun uyumunu sergilediği performansı ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Kum taneleriyle doğayı anlattı

        ANTALYA'da kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in, COP31 alanında ışık, müzik ve kumun uyumunu sergilediği performansı ilgi gördü.

        Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında performans sergiledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 'Ormandan Geleceğe Nefes' temalı ziyaretçi bahçesinde yapılan etkinlikte; Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıdı. Orman, tarım, doğa ve Türkiye'nin tarihi güzelliklerini sergileyen Çelikdemir'in performansı, ziyaretçilerden ilgi gördü. Etkinliği, OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey de izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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