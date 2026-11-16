Kum taneleriyle doğayı anlattı

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında performans sergiledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 'Ormandan Geleceğe Nefes' temalı ziyaretçi bahçesinde yapılan etkinlikte; Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıdı. Orman, tarım, doğa ve Türkiye'nin tarihi güzelliklerini sergileyen Çelikdemir'in performansı, ziyaretçilerden ilgi gördü. Etkinliği, OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey de izledi.

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