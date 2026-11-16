Antalya'da kasım ortasında deniz keyfi

TÜRKİYE'nin birçok kentinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Antalya'da kasım ayının ortasında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 22,9 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da hava sıcaklığı 22 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 22,9 derece ölçüldü. Güneşli havanın etkisini göstermesiyle birlikte Konyaaltı Sahili'nde hareketlilik yaşandı. Sahile gelenlerin bir bölümü denizde yüzdü. Bazıları kumsalda vakit geçirirken, aileler ve arkadaş grupları sahilde piknik yaptı. Sahil bandında yürüyüş ve koşu yapanların yanı sıra, bisiklet sürenler de dikkati çekti. Manzarayı fırsat bilen vatandaşlar, Akdeniz ve Beydağları manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi. Kasım ayının ortasında yaşanan yazdan kalma hava, sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

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'HAVALAR BÖYLE OLDUĞU SÜRECE DENİZE GİRERİZ'

Antalya'da yaşayan 19 yaşındaki Metehan Düzenci, arkadaşıyla spor yapmak için dışarı çıktıklarını, havanın sıcak olması üzerine denize girmeye karar verdiklerini söyledi. Antalya'da yılın büyük bölümünde denize girilebilecek hava koşullarının yaşandığını belirten Düzenci, “Arkadaşımla spora gidecektik. Hava çok sıcak olunca denize gidelim dedik. Diğer illerde insanlar montla geziyor, soğuktan donuyor, bazı yerlerde kar yağıyor. Ama Antalya'da neredeyse 12 ay denize girilebilecek hava oluyor. Bir gün çok soğuk oluyor ama genelde sıcak. Biz de denize girmeye karar verdik. Zaten neredeyse her hafta denize giriyoruz. Havalar böyle olduğu sürece girmeye devam edeceğiz" dedi.

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Deniz suyunun hafif soğuk olduğunu belirten Düzenci, kasım ayında denize girerken üşümediklerini ifade etti. Düzenci, “Hatta bu kasım ayında neredeyse hiç üşümedik diyebiliriz" diye konuştu.