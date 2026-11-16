İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, COP31'de "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Günü"nü değerlendirdi:

ZEYNEP DUYAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Halihazırda 1,5 dereceyi aşan küresel ısınmanın önümüzdeki yüzyıl içinde 2,8 dereceye kadar erişmesini engellemenin yolu, insanlık ailesinin ortaklaşa çabasıyla mümkün." dedi.

Bakan Kacır, AA muhabirine, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Günü kapsamında değerlendirmede bulundu.

COP31'in Türkiye'nin ev sahipliğinde, dünyanın 190'dan fazla ülkesinden katılımcıyla insanlığın geleceğini, iklim meselesini istişare ettikleri çok büyük bir platform olduğunu belirten Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde böyle bir büyük organizasyona Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından kıvanç duyuyoruz. Bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Günü. Malumunuz iklim meselesinin en önemli başlıklarının başında emisyonların azaltılması geliyor. Özellikle son 200 yılda ortalama sıcaklıklar yeryüzünde 1,5 derece yükseldi. Bu sıcaklık artışının durdurulabilmesi için özellikle enerji, ulaştırma sektörlerinin yanında sanayi alanında da emisyonların azaltılmasına yönelik hedeflere adım adım ilerlemek zorundayız." diye konuştu.

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Türkiye olarak 2053 net sıfır hedeflerine erişebilmeleri için sanayide yeşil dönüşümü hızlandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kacır, bunun için ulusal kaynakları seferber ederek bir yandan da farklı programlarla sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarını, döngüsel ekonomi, sıfır atık, endüstriyel simbiyoz yaklaşımlarıyla hızlandırmaya gayret ettiklerini söyledi.

- Toplamda 1 milyar doların üzerinde finansman

Uluslararası kaynakları Türk sanayisine kazandırmak için de çaba gösterdiklerine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Son dönemde Dünya Bankası ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ve Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı Türkiye'mize kazandırmıştık. Yine İslam Kalkınma Bankası ile organize sanayi bölgelerimizin sürdürülebilirlik projelerine 250 milyon dolarlık uluslararası finansman kazandırdık. Geçtiğimiz hafta COP31 kapsamında duyurusunu yaptığımız TIDIP, Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile EBRD, IBRD, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İtalyan Kalkınma Bankası ve Avrupa Komisyonunun işbirliğiyle 2030'a dek 5 milyar avronun üzerinde bir finansmanı yine Türk sanayisinin yeşil dönüşüm yatırımlarına inşallah kazandırmayı amaçlıyoruz."

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- Yeni müjdeler duyuruldu

Kacır, bugün sabah saatlerinde yeni programları da kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, sanayide "Yeşil Dönüşüm Merkezi" ünvanı almaya hak kazanmış ve Yeşil Dönüşüm Teşvik Programı'ndan yararlanmakta olan firmaların, gelecek dönemde Dünya Bankası finansmanına etkin şekilde erişim imkanı bulacağını bildirdi.

VakıfBank ve Eximbank aracılığıyla 485 milyon dolarlık kaynağı uzun dönemli ve uygun koşullu olarak Türk sanayisine kazandırmış olacaklarına dikkati çeken Kacır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"KOBİ'lerimiz için de yeni bir müjdeyi paylaştık. Özellikle son dönemde KOSGEB eliyle KOBİ'lerimize yönelik programları hızlandırdık. Burada da yine 3 milyar liralık yeni bir program kapsamında, yeşil dönüşüm yatırımı yapacak KOBİ'lerimize 7 milyon liraya kadar 2 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli, sıfır faizli finansman sağlamış olacağız. Bu finansmanın yanında teknik desteklerimiz de çok kıymetli. Biz sanayi sektörlerimizin yeşil dönüşüm yol haritalarını hazırladık. Çelik, alüminyum, gübre, çimento gibi emisyon yoğun sektörlerimizde önümüzdeki 30 yıl içinde atacağımız adımları belirledik ve bu adımları atmaya dönük sanayimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeşil teknolojilerin de Türkiye'de geliştirilmesini sağlamak için de pek çok projeyi hayata geçirdik. Ümit ediyorum ki bütün bu adımlar Türkiye'nin 2053 net sıfır hedeflerine hızla erişmesini mümkün kılacak."

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- "Bizler COP31'in bir uygulama COP'u olmasını önemsiyoruz"

Kacır, iklim değişikliğiyle mücadelenin asla tek bir ülkenin tek başına başarabileceği bir iş olmadığına işaret ederek, bunun küresel bir mesele niteliği taşıdığını dile getirdi.

Burada ortaya koyulan hedefler ve iddiaların küresel düzeyde sahiplenilirse erişilebilir olabileceğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Bizler COP31'in bir uygulama COP'u olmasını önemsiyoruz. Yani sadece hedeflerin ve programların değil, doğrudan uygulama adımlarının da hayata geçmesine vesile olan bir platform olmasını ümit ediyoruz. Burada öncülüğünü taşıdığımız inisiyatiflerden birisi 2035 yılına kadar toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrifikasyonla sağlanması. Bu önemli iddiaya erişebilmek ancak toplu olarak pek çok ülkenin ortak bir irade taşımasıyla mümkün olacak. Halihazırda 1,5 dereceyi aşan küresel ısınmanın önümüzdeki yüzyıl içinde 2,8 dereceye kadar erişmesini engellemenin yolu, insanlık ailesinin ortaklaşa çabasıyla mümkün."