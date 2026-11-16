İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Sivas Belediyesinin yenilenebilir enerji projeleri konuşuldu

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "Kaynakların Doğru Yönetiminde Sivas Modeli" sunumu gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesinin su yönetimi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi alanındaki projeleri, COP31 Yeşil Bölge Sıfır Atık Programlama Alanı'nda düzenlenen sunumda ele alındı.

Sunumda, SCADA sistemi ve akıllı su sayaçları, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları, Sıfır Atık Merkezi ile Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, burada yaptığı konuşmada, ülkenin en önemli gündem maddelerinden birinin COP31 olduğunu ve devlet başkanlarının küresel iklim kriziyle ilgili konuları görüştüklerini söyledi.

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Belediye olarak bu konularda projeler hayata geçirdiklerini belirten Uzun, suyun doğru yönetimiyle ilgili yaptıkları "Su Yönetimi Acil Eylem Planı" (SCADA) çalışması hakkında bilgi verdi.

SCADA'nın uzaktan bir veri kontrol ve bir denetim mekanizması içeren bir sistem olduğunu belirten Uzun, "Belediye olarak, ülkemizin en yerli ve milli en gelişmiş suda SCADA altyapı sistemini şehrimize kurduk sayılır, aralık sonu itibariyle tamamen bitirmiş olacağız. SCADA aslında suyun tek bir merkezden yönetildiği bir sistem anlamına geliyor ve altyapıda teknolojik sistemlerin kullanılması anlamına geliyor." dedi.

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Suyu kontrol edilebilir bir hale getirdiklerini anlatan Uzun, gece dinlemeleriyle birlikte yer üstüne çıkmayan arızaları tespit edebildiklerini ve bu yöntemle 176 gizli arızanın onarıldığını bildirdi.

- "Saniyede 146,9 litre suda tasarruf sağladık"

Belediye olarak bir başarı hikayesi oluşturduklarını ifade eden Uzun, yerli ve milli teknolojilere dayalı projeyle suyun doğru yönetilebileceğini herkese gösterdiklerini vurguladı.

Proje sayesinde suda tasarruf sağladıklarını da dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Saniyede 146,9 litre suda tasarruf sağladık ve böylece barajımızdaki suyun tüketimini azalttık, bir yandan yer üstüne çıkmayan suları tespit ettik, bunları da biz birer ekonomik kazanç haline getirdik. Şehrimize, bir yılda 4 milyon 633 bin metreküp su kazandırdık. Bunun maddi karşılığı 92 milyon lira. Biz buradan, yaklaşık 51 bin kişiye yetebilecek su kaynağını barajımıza muhafaza edebilir bir hale gelmiş olduk. Böylece barajlardaki su tüketimini azalttık ve ciddi anlamda kar sağladık."

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Uzun, "Sivas Modeli" olarak nitelendirilen çalışmaların "Geleceğin Sivas'ına Sözümüz Var" mottosuyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sivas Belediyesi Çevre Mühendisi Büşra Kuzu da "Sıfır Atıktan Geleceğe" başlıklı konuşma yaptı.