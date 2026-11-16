İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Entegre Yangın Yönetimi Üst Düzey Diyaloğu'nda konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, herkesi dört hedefe odaklanan Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı’na katılmaya davet ederek, Türkiye'nin, birikimini tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'deki Likya Salonu'nda, "Entegre Yangın Yönetimi ve Orman Yangınlarına Karşı Dayanıklılık İçin Teknoloji ve İnovasyon Üst Düzey Diyaloğu" etkinliği gerçekleştirildi.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak ormanların önemini, katıldıkları her platformda, her ortamda dile getirdiklerini, 11 Kasım'da gerçekleştirilen COP31'deki Liderler Zirvesi'nde de bu konuyu gündeme taşıdıklarını belirtti.

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Orman yangınlarının artık mevsimlik ve yerel bir sorun olmadığına dikkati çeken Yumaklı, "Yıl boyu süren, sınır tanımayan, sonuçları çok yıkıcı olan bir tehdittir. Dünyada her yıl yaklaşık 261 milyon hektar alan yangından etkileniyor. Bunun 127 milyon hektarı ormanlar. Üstelik, yüzyılın sonuna kadar aşırı yangın olaylarının yüzde 50’ye varan oranda artması bekleniyor. Yangınlar iklim değişikliğinin hem sonucu hem de tetikleyicisi. İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor." diye konuştu.

Yumaklı, uluslararası toplumun bu tehdide yanıt verdiğini belirterek, G7 Kananaskis Orman Yangını Şartı'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde hazırlanan İstanbul Raporu, COP30’daki Belem Eylem Çağrısı ve UNEA-7 kararının bu ivmenin dönüm noktaları olduğunu kaydetti.

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Bunların hepsinin "Çözümler elimizde ancak yaklaşımlarımız hala parçalı" mesajını verdiğini dile getiren Yumaklı, yangınları başladıktan sonra söndürmeye odaklanan anlayıştan, yangınları başlamadan önlemeye odaklı ve entegre bir yaklaşıma geçmek zorunda olduklarını vurguladı.

Yumaklı, orman yandığında yananların sadece ağaçlar olmadığını, toprağın hafızasının, suyu tutan köklerin, kaynağı besleyen yamaçların, arıların kovanının, çobanın merasının, doğanın emeğinin de yandığını ifade etti.

- "Türkiye, bu yola kendi tecrübesiyle çıkıyor"

Ormanların kaybının bir hafızanın kaybı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Ağaçsız kalan toprak, yağmuru tutamaz. Su akar gider, ardında sel, erozyon ve kuraklık bırakır. Böylece yangın, söndükten yıllar sonra bile tarlada, barajda ve sofrada yanmaya devam eder. Bu anlayışla, Belem'de verilen sözü Antalya’da eyleme dönüştürüyoruz. Liderler Zirvesi’nde duyurduğumuz Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı’nı, bugün ortaklarımızla birlikte uygulama aşamasına getirmek için buradayız. Antalya Eylem Planı dört hedefe odaklanıyor. Bunlar, sınır ötesi ortak müdahale kapasitesi, bilim, veri ve inovasyona dayalı erken uyarı, yerel yangın rejimlerine uygun peyzaj yönetimi ve restorasyon ile özellikle gelişmekte olan ülkeler için finansmana, kapasiteye ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması. Türkiye, bu yola kendi tecrübesiyle çıkıyor."

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- "Türkiye yangınla mücadele anlayışını yeniden şekillendirdi"

Yumaklı, Türkiye'nin 2021'de yaşanan yangınların ardından yangınla mücadele anlayışını yeniden şekillendirdiğini, hava filosunu, İHA’ları ve saha kapasitesini güçlendirdiğini söyledi.

Gözetleme kulelerini yapay zeka destekli erken tespit sistemleriyle birleştirdiklerine değinen Yumaklı, ilk müdahale sürelerini dakikalarla ölçülen seviyelere indirdiklerini anlattı.

Yangından etkilenen alanları da ekolojik özelliklerine uygun biçimde yeniden ormana kavuşturduklarının altını çizen Yumaklı, "Bu sene 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Bizim için mesele yalnızca teknoloji değildir. Bu başarı, kurumsal koordinasyonun, sürekli eğitimin ve uluslararası işbirliğinin eseridir. Türkiye, bu birikimini Antalya Eylem Planı çerçevesinde tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazırdır. Sizleri Antalya Eylem Planı’nı desteklemeye ve bu plana katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Yumaklı, Brezilya ve Kore Cumhuriyeti’ne, FAO’ya, Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı’na ve planın sekretaryasını yürütecek Küresel Yangın Yönetim Merkezi’ne teşekkür etti.

COP31’in, ormanlar için gerçek bir uygulama COP'u olmasını dileyen Yumaklı, "Ormanlarımız ortak mirasımızdır. Onları korumak ise ortak sorumluluğumuzdur. Bu diyalogdan çıkacak sonuçların orman varlığını muhafaza etmeye vesile olacağına inancım tamdır." dedi.