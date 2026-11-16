İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Müzakereler Başkanı Bowen, müzakerelerin "yapıcı bir yaklaşımla" ilerlediğini bildirdi:

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, zirve kapsamındaki iklim müzakerelerinin oldukça "yapıcı bir yaklaşımla" ilerlediğini belirterek, Türkiye'nin COP31 Eylem Gündemi'ne destek sağlamak amacıyla diplomatik girişimlerde bulunduğunu bildirdi.

Bowen, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 kapsamında düzenlediği basın toplantısında, COP31'in ilk haftası boyunca yapılan müzakereler sonucunda oluşturulan 144 paragraf uzunluğundaki taslak metne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İlk taslak metnin müzakere sürecinin erken bir aşamasında yayımlanmasıyla ülkeleri temsil eden tarafların görüşmeleri daha sağlıklı yürütmesi için yeterli zamana sahip olacağını belirten Bowen, söz konusu taslak metnin bu hafta boyunca yapılacak değerlendirmelere olanak sağlayacağını kaydetti.

Bowen, bu taslakta tüm tarafların üzerinde uzlaşamayacağı unsurların da yer aldığını ve bunun zaten COP müzakereleri açısından beklenen bir durum olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde odaklanacağımız konular, tarafların ortak bir zeminde buluşabileceği meseleler olacak çünkü dünya, iklim değişikliği konusunda harekete geçmemizi istiyor." dedi.

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Bu hafta müzakerelerde "çok taraflılığın" hala önemli olduğunu ve çoklu krizlerin yaşandığı bir dünyada uluslararası işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini göstermeyi amaçladıklarını vurgulayan Bowen, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bugün yayımladığımız karar taslağının, önümüzdeki 3 ila 4 gün boyunca yürütülecek görüşmeler için oldukça iyi bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Bu süreç tarafların sahiplenmesiyle ilerleyecek ve taslak üzerinde birlikte çalışılarak şekillendirilecek. 160'tan fazla ülke adına sunulan 45 görüş metni aldık. Bu metinler 500 sayfadan fazlaydı. Hafta sonu boyunca bunları ayrıntılı biçimde değerlendirdik ve bugün önünüzde bulunan taslak metni bir araya getirdik.

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Metnin küresel çok taraflılık taahhüdünü ve Paris Anlaşması'nı yeniden teyit ettiğini söyleyebilirim. Metinde küresel sıcaklık artışının 1,5 derece eşiğini aşması riskine ve küresel ısınmayı mümkün olan en kısa sürede 1,5 derecenin altında tutmaya yardımcı olacak somut çözümlere değiniliyor. Elektrifikasyona ve 2035'e kadar yüzde 35 hedefine ilişkin öneriler de yer alıyor. Bu önerilerde ulusal koşulların dikkate alınması ve sürecin ülkelerin kendi öncülüğünde yürütülmesi öngörülüyor.

Ayrıca okyanusların iklim sistemindeki rolüne, dağlık bölgelerde yaşayan ve buzullara bağımlı toplulukların özel kırılganlıklarına yer veriliyor. Okyanusların rolü, gelişmekte olan küçük ada devletleri açısından son derece önemli. Tüm istişarelerimizde bu konuyu yansıtmak bizim için de büyük önem taşıdı."

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Bowen, ilk metnin müzakereler sonucunda çıkacak nihai metinden farklı olacağına dikkati çekerek, söz konusu taslağın henüz başkanlığın tercih ettiği sonucu ortaya koyan bir açıklama olmadığını ve zaman içinde çerçevenin daraltılacağını kaydetti.

Bu nedenle hafta sonuna kadar en az bir taslak metin daha yayımlanmasını beklediğini dile getiren Bowen, "Ancak uzlaşıyla kabul edilebilecek bir belgeye ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an için müzakerelere ilişkin bir güncelleme vermek gerekirse, müzakereciler 48 başlıkta anlaşmaya vardı. Teknik düzeyde henüz çözüme kavuşturulamamış temel meselelerin ele alınmasına yardımcı olmak üzere bakanlar düzeyinde istişareler yapılacak. Bu beklenen bir durum ve olağan işleyişle uyumlu. Hiç kimse sürecin dışında bırakılmayacak. Her adımı birlikte atacağız. Tüm tarafların sürece güçlü biçimde katılmasını bekliyorum. Dünyanın iklim eylemini sürdürdüğünü göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

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Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bowen, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında küresel elektrifikasyon oranının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefinin önemine işaret etti.

Bowen, bu hedefin taslak metne dahil edildiğini ve arkasındaki ivmenin korunmasının önemli olduğunu belirterek, "Daha önce de söylediğim gibi, elektrifikasyona güçlü bir şekilde odaklanarak küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefini ulaşılabilir tutma şansımız var. Bu yaklaşım taslağa da yansıyor." dedi.

Avustralya olarak 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefine ulaşılmasını desteklediklerini kaydeden Bowen, bugün itibarıyla müzakerelere birçok ülkeden bakan seviyesinde katılım olacağını aktardı.

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Bowen, müzakereler sürecinde fosil yakıtlara ilişkin "güçlü tartışmalar" yaşanabileceğini belirterek, Türkiye ve Avustralya'nın zirve sürecindeki işbirliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türk ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Türkiye, COP31 Eylem Gündemi'ne destek sağlamak amacıyla diplomatik girişimlerde bulunuyor. Türkiye'nin Eylem Gündemi'ne liderlik etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Benim görevim ise bu gündemdeki hangi unsurların müzakerelere dahil edilebileceğini görmek. Taslak metinden de açıkça anlaşıldığı üzere, nihai kararda elektrifikasyona ilişkin güçlü bir ifadenin yer almasını istiyoruz. Avustralya bunu destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Kabul edilebilir olanın ne olduğunu belirlemek için taraflarla birlikte çalışmamız, önümüzdeki günlerde hangi konularda uzlaşabileceğimizi tartışmamız gerekiyor."

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Müzakerelerin genel havasının ve tonunun oldukça yapıcı olduğunu bildiren Bowen, "Taraflar çeşitli konularda güçlü görüşlerle geldi. Bunu memnuniyetle karşılıyorum çünkü tarafların güçlü görüşlere sahip olduğu konularda belirsiz davranmanın bir anlamı yok. Bununla birlikte, taraflar işbirliği ve karşılıklı saygı ruhuyla hareket ediyor ve birlikte çalışmaları gerektiğinin farkında olduklarını gösteriyor. Bu yapıcı yaklaşım tüm taraflarda gözlemleniyor. Taraflar başarılı bir sonuç elde etmenin ve güçlü bir açıklama ortaya koymanın gerekliliğini anlıyor. Aynı zamanda görüşülmesi gereken meseleler bulunduğunu kabul ediyor ve bu tartışmalara katılmaya hazır olduklarını belirtiyor. Bu yaklaşımı son derece olumlu karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Bowen, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ve Avustralya'nın Müzakereler Başkanlığı'nı yürüttüğü gibi modeli diğer ülkelere tavsiye edip etmeyeceği sorusuna ise, "Evet, diğer ülkelere bu modeli tavsiye ederim çünkü Türkiye ve Avustralya son derece iyi çalışıyor ve hafta boyunca olağanüstü bir işbirliği yürüttü. Başkanlık ofisine giderseniz Avustralyalı ve Türk yetkililerin yan yana oturup planları birlikte geliştirdiğini görürsünüz. Bu model aynı zamanda iş bölümünü mümkün kıldı." şeklinde cevap verdi.