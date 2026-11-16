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        Antalya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için bisiklet sürüşü yapıldı

        Antalya'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bisiklet sürüşü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Antalya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için bisiklet sürüşü yapıldı

        Antalya'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bisiklet sürüşü etkinliği düzenlendi.

        Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Yeşilay Spor Kulübü ve Antalya İl Bisiklet Temsilciliğinin katkılarıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

        İklim değişikliğiyle mücadele, çevre bilinci ile sürdürülebilir ulaşıma dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Atatürk Parkı'ndan hareket ederek yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi.

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        Konyaaltı, Cumhuriyet, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç, Atatürk ve Işıklar caddeleri güzergahını takip eden bisikletliler, sürüşü Eski Stadyum mevkisinde tamamladı.

        Etkinlikte ayrıca, bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve çevre duyarlılığının artırılmasının da hedeflendiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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