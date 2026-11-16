Türkiye'deki kuruluşlardan COP31'de elektrifikasyon hedefine "Electrify Türkiye" girişimiyle destek

Türkiye'de enerji, sanayi, ulaştırma, binalar, finans ve iklim alanında faaliyet gösteren 19 kuruluş, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında açıkladığı "küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma" (35x35) hedefini desteklemek amacıyla Electrify Türkiye girişimi çatısı altında buluştu.

Söz konusu girişim, COP31'de düzenlenen lansmanda açıklandı.

Söz konusu 19 kuruluş arasında Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED), Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), Güneş Enerjisi Derneği (GÜNDER), Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği (GENSED), Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM ENERJİK OSTİM), Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV), SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye yer aldı.

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Yayımladıkları açık mektupla yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyonu hızlandırmak için somut katkı vermeyi amaçladıklarını bildiren Electrify Türkiye kapsamındaki kuruluşlar, tüm tarafları yapıcı bir diyalog kurmaya davet etti.

Mektupta elektrifikasyonun emisyonları azaltmanın yanı sıra enerji verimliliği, enerji güvenliği, ekonomik kalkınma ve enerjiye erişime de katkı sağladığı belirtilerek, ulaştırmadan binalara ve sanayiye kadar pek çok alanda elektrikli teknolojilerin olgunlaştığı ve yaygın biçimde uygulanabilir, maliyet etkin hale geldiği kaydedildi.

Açık mektupta Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) analizlerine atıfta bulunularak, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2050'ye kadar yüzde 50'nin üzerine çıkması gerektiği ve bu dönüşümün depolama, sistem esnekliği ile modern ve dayanıklı şebekelerle desteklenmesi gerektiği belirtildi.

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Küresel enerji fiyatlarındaki her dalgalanmanın akaryakıt pompasından market rafına kadar hayatın her alanına yansıdığı hatırlatılan mektupta, elektriğin tüketimdeki payı arttıkça enerjide dışa bağımlılığın azalacağı ve maliyetlerin daha öngörülebilir hâle geleceği vurgulandı.

Electrify Türkiye'nin mektubunda yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyonun faydaları enerji bağımsızlığı, daha düşük faturalar, sanayide rekabet gücü, temiz hava ve sağlık ve yerli üretim ve istihdam olmak üzere 5 ana başlıkta sıralandı.

Sekretaryasını SEFiA'nın yürüteceği Electrify Türkiye'yi destekleyen kuruluşlar, her biri kendi misyonu, uzmanlık alanı ve kurumsal imkanları çerçevesinde 9 başlıkta katkı sunmayı taahhüt etti.

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Girişimin tanıtımında konuşan SEFiA Direktörü Bengisu Özenç, Electrify Türkiye Girişimi aracılığıyla özel sektör, akademi ve sivil toplumla karar vericiler arasında yapıcı diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşları bu çağrıya katılmaya davet ederek, "COP31 Başkanlığının ortaya koyduğu 35x35 elektrifikasyon taahhüdü, elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar küresel ölçekte yüzde 35'e çıkarılmasını hedefliyor. Electrify Türkiye'de yer alan kurumlar, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmayla uyumlu bu hedefin Paris Anlaşması yolunda güçlü ve uygulanabilir bir ortak vizyonu ortaya koyuyor." dedi.

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Electrify Türkiye Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz ise söz konusu girişimin bir araya getirdiği paydaşların sektörel çeşitliliği sağlaması ve elektrifikasyona bütüncül bakış açısını getirme kapasitesi bakımından Türkiye için değerli bir girişim olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elektrifikasyon yalnızca bir iklim hedefi değil, enerji güvenliği, öngörülebilir maliyetler ve sanayimizin rekabet gücü için de bir fırsat. Enerji ithalatı, Türkiye’nin cari açığındaki en büyük kalem. Kendi güneşimiz ve rüzgârımızla ürettiğimiz elektrik, bu farkı kapatmanın en hızlı yolu. Milli Enerji 2040 vizyonuyla ortaya konan ulusal yol haritası ve COP31'de dünyaya önerilen 35x35 taahhüdü doğrultusunda, Electrify Türkiye’nin yarattığı bu güç birliğini büyütmeye ve kamu ile birlikte çalışmaya hazırız."