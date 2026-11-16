Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Türkiye'deki kuruluşlardan COP31'de elektrifikasyon hedefine "Electrify Türkiye" girişimiyle destek

        Türkiye'deki kuruluşlardan COP31'de elektrifikasyon hedefine "Electrify Türkiye" girişimiyle destek

        Türkiye'de enerji, sanayi, ulaştırma, binalar, finans ve iklim alanında faaliyet gösteren 19 kuruluş, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında açıkladığı "küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma" (35x35) hedefini desteklemek amacıyla Electrify Türkiye girişimi çatısı altında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Türkiye'deki kuruluşlardan COP31'de elektrifikasyon hedefine "Electrify Türkiye" girişimiyle destek

        Türkiye'de enerji, sanayi, ulaştırma, binalar, finans ve iklim alanında faaliyet gösteren 19 kuruluş, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında açıkladığı "küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma" (35x35) hedefini desteklemek amacıyla Electrify Türkiye girişimi çatısı altında buluştu.

        Söz konusu girişim, COP31'de düzenlenen lansmanda açıklandı.

        Söz konusu 19 kuruluş arasında Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED), Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), Güneş Enerjisi Derneği (GÜNDER), Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği (GENSED), Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM ENERJİK OSTİM), Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV), SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye yer aldı.

        REKLAM

        Yayımladıkları açık mektupla yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyonu hızlandırmak için somut katkı vermeyi amaçladıklarını bildiren Electrify Türkiye kapsamındaki kuruluşlar, tüm tarafları yapıcı bir diyalog kurmaya davet etti.

        Mektupta elektrifikasyonun emisyonları azaltmanın yanı sıra enerji verimliliği, enerji güvenliği, ekonomik kalkınma ve enerjiye erişime de katkı sağladığı belirtilerek, ulaştırmadan binalara ve sanayiye kadar pek çok alanda elektrikli teknolojilerin olgunlaştığı ve yaygın biçimde uygulanabilir, maliyet etkin hale geldiği kaydedildi.

        Açık mektupta Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) analizlerine atıfta bulunularak, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2050'ye kadar yüzde 50'nin üzerine çıkması gerektiği ve bu dönüşümün depolama, sistem esnekliği ile modern ve dayanıklı şebekelerle desteklenmesi gerektiği belirtildi.

        REKLAM

        Küresel enerji fiyatlarındaki her dalgalanmanın akaryakıt pompasından market rafına kadar hayatın her alanına yansıdığı hatırlatılan mektupta, elektriğin tüketimdeki payı arttıkça enerjide dışa bağımlılığın azalacağı ve maliyetlerin daha öngörülebilir hâle geleceği vurgulandı.

        Electrify Türkiye'nin mektubunda yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyonun faydaları enerji bağımsızlığı, daha düşük faturalar, sanayide rekabet gücü, temiz hava ve sağlık ve yerli üretim ve istihdam olmak üzere 5 ana başlıkta sıralandı.

        Sekretaryasını SEFiA'nın yürüteceği Electrify Türkiye'yi destekleyen kuruluşlar, her biri kendi misyonu, uzmanlık alanı ve kurumsal imkanları çerçevesinde 9 başlıkta katkı sunmayı taahhüt etti.

        REKLAM

        Girişimin tanıtımında konuşan SEFiA Direktörü Bengisu Özenç, Electrify Türkiye Girişimi aracılığıyla özel sektör, akademi ve sivil toplumla karar vericiler arasında yapıcı diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşları bu çağrıya katılmaya davet ederek, "COP31 Başkanlığının ortaya koyduğu 35x35 elektrifikasyon taahhüdü, elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar küresel ölçekte yüzde 35'e çıkarılmasını hedefliyor. Electrify Türkiye'de yer alan kurumlar, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmayla uyumlu bu hedefin Paris Anlaşması yolunda güçlü ve uygulanabilir bir ortak vizyonu ortaya koyuyor." dedi.

        REKLAM

        Electrify Türkiye Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz ise söz konusu girişimin bir araya getirdiği paydaşların sektörel çeşitliliği sağlaması ve elektrifikasyona bütüncül bakış açısını getirme kapasitesi bakımından Türkiye için değerli bir girişim olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Elektrifikasyon yalnızca bir iklim hedefi değil, enerji güvenliği, öngörülebilir maliyetler ve sanayimizin rekabet gücü için de bir fırsat. Enerji ithalatı, Türkiye’nin cari açığındaki en büyük kalem. Kendi güneşimiz ve rüzgârımızla ürettiğimiz elektrik, bu farkı kapatmanın en hızlı yolu. Milli Enerji 2040 vizyonuyla ortaya konan ulusal yol haritası ve COP31'de dünyaya önerilen 35x35 taahhüdü doğrultusunda, Electrify Türkiye’nin yarattığı bu güç birliğini büyütmeye ve kamu ile birlikte çalışmaya hazırız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Antalya'da kasım ortasında deniz keyfi
        Antalya'da kasım ortasında deniz keyfi
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Entegre Yangın...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Entegre Yangın...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Müzakereler Başkanı Bowen, müzakereleri...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Müzakereler Başkanı Bowen, müzakereleri...
        COP31'de Startup Zone'da 207 girişimci firma buluştu
        COP31'de Startup Zone'da 207 girişimci firma buluştu
        Bakan Yumaklı: Orman yangınları artık mevsimlik ve yerel bir sorun değil
        Bakan Yumaklı: Orman yangınları artık mevsimlik ve yerel bir sorun değil
        Antalya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için bisiklet sürüşü yapıldı
        Antalya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için bisiklet sürüşü yapıldı