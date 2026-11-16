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        Bakan Yumaklı: Orman yangınları artık mevsimlik ve yerel bir sorun değil

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının artık mevsimlik ve yerel bir sorun olmadığını belirterek, "Yıl boyu süren, sınır tanımayan, sonuçları çok yıkıcı olan bir tehdittir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Bakan Yumaklı: Orman yangınları artık mevsimlik ve yerel bir sorun değil

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının artık mevsimlik ve yerel bir sorun olmadığını belirterek, "Yıl boyu süren, sınır tanımayan, sonuçları çok yıkıcı olan bir tehdittir" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’da devam eden COP 31 İklim Zirvesi kapsamında orman yangınlarıyla mücadelede teknoloji ve inovasyon konulu 'Entegre Yangın Yönetimi ve Orman Yangınlarına Karşı Dayanıklılık için Teknoloji ve İnovasyon Üst Düzey Diyaloğu' toplantısına katıldı. COP31 alanındaki toplantıya, Birleşmiş Milletler Orman Forumu, Gıda ve Tarım Örgütü, Küresel Yangın Yönetimi Merkezi, Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı yetkilileri ve çeşitli ülkelerin bakanları katıldı.

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        Toplantının açılışında konuşan Bakan Yumaklı, “Türkiye olarak ormanların önemini, katıldığımız her platformda, her ortamda defaatle dile getirdik. 11 Kasım'da Liderler Zirvesi’nde de bu konuyu gündeme taşıdık. Eylemlerimiz de söylemlerimizi destekledi. Orman yangınları artık mevsimlik ve yerel bir sorun değildir. Yıl boyu süren, sınır tanımayan, sonuçları çok yıkıcı olan bir tehdittir. Dünyada her yıl yaklaşık 261 milyon hektar alan yangından etkileniyor. Bunun 127 milyon hektarı ormanlar. Üstelik, yüzyılın sonuna kadar aşırı yangın olaylarının yüzde 50'ye varan oranda artması bekleniyor" dedi.

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        'ORMAN YANDIĞINDA YANAN SADECE ORMAN DEĞİL'

        Yangınların iklim değişikliğinin hem sonucu hem de tetikleyicisi olduğunu söyleyen Yumaklı, “İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor. Uluslararası toplum bu tehdide yanıt veriyor. G7 Kananaskis Orman Yangını Şartı, ülkemizin ev sahipliğinde hazırlanan İstanbul Raporu, COP30'daki Belém Eylem Çağrısı ve UNEA-7 kararı bu ivmenin dönüm noktalarıdır. Hepsi aynı mesajı veriyor. Çözümler elimizde, ancak yaklaşımlarımız hala parçalı. Yangınları başladıktan sonra söndürmeye odaklanan anlayıştan, yangınları başlamadan önlemeye odaklı ve entegre bir yaklaşıma geçmek zorundayız. Orman yandığında yanan sadece orman değildir" diye konuştu.

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        ORMAN YANGINLARINA KARŞI ANTALYA EYLEM PLANI

        Türkiye'nin orman yangınlarına karşı kendi tecrübesiyle yola çıktığını belirten Yumaklı, “Belem'de verilen sözü Antalya'da eyleme dönüştürüyoruz. Liderler Zirvesi'nde duyurduğumuz Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı, bugün ortaklarımızla birlikte uygulama aşamasına getirmek için buradayız. Antalya Eylem Planı, sınır ötesi ortak müdahale kapasitesi, bilim, veri ve inovasyona dayalı erken uyarı, yerel yangın rejimlerine uygun peyzaj yönetimi ve restorasyon ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için finansmana, kapasiteye ve teknolojiye erişimin sağlanmasını hedefliyor. Türkiye bu yola kendi tecrübesiyle çıkıyor" dedi.

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        'TÜRKİYE, BİRİKİMİNİ ORTAKLARIYLA PAYLAŞMAYA HAZIR'

        2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından yangınla mücadele anlayışını yeniden şekillendirdiklerini söyleyen Yumaklı, “Hava filomuzu, İHA'larımızı ve saha kapasitemizi güçlendirdik. Gözetleme kulelerimizi yapay zeka destekli erken tespit sistemleriyle birleştirdik. İlk müdahale sürelerimizi dakikalarla ölçülen seviyelere indirdik. Yangından etkilenen alanları da ekolojik özelliklerine uygun biçimde yeniden ormana kavuşturuyoruz. Türkiye, bu birikimini Antalya Eylem Planı çerçevesinde tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazır. Sizleri Antalya Eylem Planı'nı desteklemeye ve bu plana katılmaya davet ediyorum. COP31'in, ormanlar için gerçek bir uygulama COP'u olmasını diliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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