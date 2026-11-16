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        'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı

        TÜRKİYE İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan özenle derlenen 'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' sergisi, İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya'daki sanatseverler ile buluşuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:14 Güncelleme:
        'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı

        TÜRKİYE İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özenle derlenen ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’ sergisi, İstanbul ve Ankara’nın ardından Antalya’daki sanatseverler ile buluşuyor.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin geçtiğimiz sezonlardaki süreli sergisi ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’ Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı bünyesindeki Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) ziyarete açıldı.

        TABLOLAR EŞLİĞİNDE BİR LEZZET YOLCULUĞU

        Bankadan yapılan açıklamaya göre sergi, ilhamını verimli topraklardan, bereketli denizlerden, cömert doğadan ve aynı sofrada buluşmanın ruhundan alıyor. Antalya Kültür Sanat’taki bu özel seçkide, tematik kurguyla sunulan 60’a yakın tablo yer alıyor. Sergide; tarla, bağ ve bahçe manzalarından mevyeli ve çiçekli natürmortlara, canlı pazar yerlerinden sokak satıcılarına, balıklardan mutfak hazırlıklarına ve kahvehane ve lokanta sahnelerine uzanan pek çok konuda eser izleniyor. Selahattin Teoman, İbrahim Çallı, Mübeccel Siber, Saime Belir, Vecih Bereketoğlu, Nuri İyem ve Şeref Akdik gibi usta isimlerin, doğanın zengin renk paletine getirdikleri özgün yorumlara, yer yer edebiyat da eşlik ediyor.

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        SÖZEN: BU SERGİ İLHAMINI TOPRAKTAN VE DENİZDEN ALIYOR

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, sergiye ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki eserlerin farklı şehirlerde, farklı kurgularla sanatseverlerle buluşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya’daki sanatseverlerin bu seçkiyi gezebilmesini ve ilham almasını sağlamak bizim için çok değerli. Topraktan ve denizden ilham alan, Türk ressamlarının fırçasından yansımaları görebileceğimiz bu sergiye ev sahipliği yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na nazik davetleri ve iş birlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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        BAHAR: SANAT İLE GÜNDELİK YAŞAM ARASINDAKİ GÜÇLÜ İLİŞKİYİ ORTAYA KOYUYOR

        Farklı disiplinleri bir araya getiren ve yeni bakış açıları kazandıran sergileri Antalya Kültür Sanat’ta sanatseverlerle buluşturmayı önemsediklerini dile getiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar da şunları söyledi:

        “İş Sanat tarafından hazırlanan ve küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’ sergisi, sanat ile gündelik yaşam arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyan çok özel bir seçki. Yemek kültürü, alışkanlıklarımızı, geleneklerimizi, toplumsal yaşamımızı ve ortak hafızamızı taşıyan önemli bir miras. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen 53 eser, yalnızca görsel bir sanat deneyimi değil, aynı zamanda kültürel izlerin sanat üzerinden yeniden canlandırılması olarak karşımıza çıkıyor.

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        Biz de Antalya’nın kültür-sanat yaşamını zenginleştirirken, sanatın farklı alanlarını görünür kılmayı, sanatla daha geniş kitlelerin buluşmasına alan açmayı amaçlıyoruz. ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’ sergisinin, ziyaretçilerimizin bildikleri bir konuya farklı bir gözle bakmalarını sağlayacağını ve kentimizin kültürel yaşamına değer katacağına inanıyorum. Bu güzel seçkiyi Antalya’ya kazandıran İş Sanat’a, küratörümüz Prof. Dr. Gül İrepoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sanatseverlerimizi bu keşfe ortak olmaya davet ediyorum.”

        İstanbul’da 70 bin ziyaretçi ağırladıktan sonra İktisadi Bağımsızlık Müzesi Ankara Sanat Galerisi’nde 60 binden fazla sanatseverle buluşan sergi, 10 Ocak’a kadar, pazartesi hariç her gün Antalya Kültür Sanat’ın üçüncü ve dördüncü katlarında görülebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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