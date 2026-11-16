Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez (3)

        Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez (3)

        KURTULMUŞ, LİBYA MECLİS BAŞKANVEKİLİ İLE BİR ARAYA GELDİ

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, COP31 kapsamındaki Parlamenter Toplantı çerçevesinde Libya Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Tarek Alashtar ile görüştü. Kurtulmuş, Türkiye ile Libya arasındaki yakın iş birliği ve dayanışmayı, derin tarihi köklere sahip kardeşlik ilişkisinin gereği olarak gördüklerini, Libya'ya kararlılıkla sürdürdükleri her türlü desteği, tarihi bir sorumluluk olarak telakki ettiklerini belirtti.

        Türkiye'nin hem hükümet hem de parlamentosuyla Libya'nın ve kardeş Libya halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Kurtulmuş, Libya'nın istikrarı için aktif çabalarını sürdüreceklerini vurguladı. 'Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle kabulünden memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, Türkiye ve Libya'nın ulusal çıkarlarını koruyan, ayrıca Türkiye-Libya kardeşlik ilişkilerinin somut bir nişanesi olan bu kararı veren Temsilciler Meclisi üyelerini takdir ve tebrik etti. Libya Temsilciler Meclisi ile ilişkileri ve iş birliğini artırma arzusunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Libya halkı tarafından gönderilen selamı da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

        REKLAM

        MALTA VE ZAMBİYA PARLAMENTO BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, COP31 Parlamenter Toplantısı kapsamında Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Carmelo Abela ve Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile ayrı ayrı bir araya geldi. Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Abela ile görüşmesinde, Malta ile parlamenter diplomasi alanındaki iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak kararlılıkta olduklarını belirtti.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Mutti ile görüşmesinde ise 'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi doğrultusunda, Afrika ülkelerinin kendi geleceklerini şekillendirme iradesini desteklediklerini, kıtanın daha müreffeh, istikrarlı ve güçlü bir geleceğe ulaşmasını arzuladıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Onarım yaptığı daireye görüntü kaydı için cep telefonu yerleştiren tesisatç...
        Onarım yaptığı daireye görüntü kaydı için cep telefonu yerleştiren tesisatç...
        MATSO Başkanı Gök, Manavgat Toptancı Hali'ni ziyaret etti
        MATSO Başkanı Gök, Manavgat Toptancı Hali'ni ziyaret etti
        MATSO Başkanı Gök: "Halimizin canlanması için üzerimize düşeni yapacağız"
        MATSO Başkanı Gök: "Halimizin canlanması için üzerimize düşeni yapacağız"
        Alanya'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
        Alanya'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır'dan Bakan Kurum'a Türkiye'nin ilk...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır'dan Bakan Kurum'a Türkiye'nin ilk...
        COP31 rekora gidiyor : 7 günde Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt oldu Ye...
        COP31 rekora gidiyor : 7 günde Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt oldu Ye...