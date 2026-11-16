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        Alanya'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi ile yaya yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Alanya'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

        Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi ile yaya yaralandı.

        Kaza, geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T.K (25) idaresindeki otomobil, tali yola manevra yaptığı sırada arkasından gelen ve hatalı sollama yaptığı belirtilen Yusuf Dilber (19) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı güzergahta yaya olarak bulunan R.K’ya (52) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.D motosiklette yolcu olarak bulunan Y.D (15) ve yaya R.K yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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