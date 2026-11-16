Alanya Belediyespor'un genç liberosu milli takım kampında

Öte yandan bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor'un A takım kadrosunda da bulunan genç libero, daha önce U17 Erkek Milli Takımı hazırlık kampına da davet edilmişti.

U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) müsabakalarına hazırlanan U18 Erkek Milli Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı. Alanya Belediyespor'un genç liberosu Hamza İsmail Yılmazçelik de 1421 Kasım tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen hazırlık kampına davet edilen isimler arasında yer aldı. Yılmazçelik, TVF Spor Lisesi Yurdu'nda düzenlenen kampa katılarak milli takım çalışmalarına başladı.

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