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        Büyükşehir Belediyesi'nden çevre için 'Antalya Bisiklet Turu' Çevre bilinci ve sürdürülebilir bir gelecek için mesaj verdiler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında çevre bilincini artırmak ve iklim dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Kent merkezinde pedal çeviren bisiklet grupları, Eski Stadyum Alanı'nda gerçekleştirilen duvar boyama etkinliğinde sanatla buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi'nden çevre için 'Antalya Bisiklet Turu' Çevre bilinci ve sürdürülebilir bir gelecek için mesaj verdiler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında çevre bilincini artırmak ve iklim dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Kent merkezinde pedal çeviren bisiklet grupları, Eski Stadyum Alanı'nda gerçekleştirilen duvar boyama etkinliğinde sanatla buluştu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda bisiklet gruplarını ve vatandaşları iklim dostu bir ulaşım için bir araya getiren Antalya Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

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        İklim dostu ulaşım için pedal çevirdiler

        Barbaros Çay Bahçesi karşısındaki bisiklet toplanma alanında bir araya gelen bisiklet grupları, saat 15.30'da pedal çevirmeye başladı. Konyaaltı Caddesi'nden hareket eden bisikletliler, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi güzergâhını takip ederek Eski Stadyum Alanı'na ulaştı. Etkinlikle, kent içi ulaşımda çevre dostu alternatiflerin yaygınlaştırılması mesajı verildi.

        Çevre bilinci sanatla buluştu

        Bisiklet turunun bitiş noktası olan Eski Stadyum Alanı'nda etkinlikler sanatla devam etti. Eski Stadyum tribün duvarlarının boyanmasıyla kent estetiğine katkı sunulurken, COP31 kapsamında çevre bilinci ve sürdürülebilir bir gelecek mesajı sanat aracılığıyla da vurgulandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın müzikleriyle eşlik ettiği etkinlik, spor ve sanatı aynı noktada buluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında düzenlediği etkinliklerle iklim değişikliğiyle mücadele, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir kent yaşamı konularında toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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