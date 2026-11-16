COP31'de Büyükşehir'den iklim için ortak akıl buluşması Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre için çözüm önerilerini gündeme taşıdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında Yeşil Bölge Dirençli Şehirler G2 Hub alanında hafta sonu düzenlediği 12 etkinlikle iklim değişikliğine karşı çözüm önerilerini gündeme taşıdı. İklim Krizine Engelsiz Bakış, Gençlik Antalya 2050, İstişareden Ortak Yatırıma, Deniz Altından İklim Krizine Bakış, Onarıcı Tarım ile İklim Krizi ile Mücadele ve Deniz Koruma ve Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi başlıklı panellerde sürdürülebilir bir gelecek için atılabilecek adımlar konuşuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda hafta sonu da çevre ve iklim için yoğun bir gündem vardı. Akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri ve çevre uzmanları bir araya geldiği etkinliklerde iklim krizine karşı ortak hareket etmenin, doğal kaynakları korumanın ve sürdürülebilir kent politikaları geliştirmenin önemi vurgulandı.

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"Gençlerden geleceğin Antalyasına bakış"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği panelde gençler, 2050 yılının Antalya vizyonuna ilişkin görüşlerini paylaştı. Gençlik Meclisi Üyesi Mehmet Yalın Erdal, gençlerin iklim mücadelesinde söz sahibi olması gerektiğini belirterek, "Daha yeşil ve sürdürülebilir bir Antalya için geleceğimizi şekillendiren kararlarda yer almak istiyoruz" dedi.

İklim Krizine Engelsiz Bakış konulu panelde ise engelli bireylerin iklim krizinden etkilenmesi ve erişilebilir kent yaşamının önemi konuşuldu. Çocuk atölyelerinde çevre bilinci desteklenirken sakin şehir panelinde küçük kentlerin doğal değerlerini koruması üzerinde duruldu.

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"İklim mücadelesinde ortak akıl"

Gov4GreenMed panelinde, sürdürülebilir atık yönetimi ve katılımcı yönetişim ele alındı. Yaklaşık 1,5 milyon avro toplam bütçeye sahip projede Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 218 bin 300 avro destek ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi AB Projeleri Şube Müdürü Güliz Yaman, "Finike'de organik atıkları yeniden değerlendirmeyi ve vatandaşlarımızı bu sürece dâhil etmeyi hedefliyoruz. Ortak akılla daha sürdürülebilir kentler oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğal yaşam ve denizlerin korunması gündemdeydi"

Hafta sonu düzenlenen panellerde afetlerde hayvanların korunması, iklim değişikliğinin kuşlar ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri de ele alındı. Panellerde kuşların göç yolları ve yaşam alanlarının korunması ile denizlerdeki çevresel değişimlere karşı alınabilecek önlemler konuşuldu. Deniz Altından İklim Krizine Bakış panelinde su altı ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu riskler değerlendirilirken kıyı yönetimi oturumunda deniz kirliliği ve sürdürülebilir koruma yaklaşımları öne çıktı. Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Olgaç Güven, "Deniz ekosistemlerini korumak için bilimsel çalışmaları artırmalı ve çevresel farkındalığı güçlendirmeliyiz" dedi.

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"Sürdürülebilir tarım ve dijital çözümler"

İklim değişikliğiyle mücadelede dijital teknolojilerin kullanımı, onarıcı tarım ve gıda israfının önlenmesi de konuşulan konular arasındaydı. "İklim Eylemi için Karar Destek Araçları ve Dijital Çözümler" panelinde bilimsel verilerin kentlerin iklim risklerine karşı hazırlanmasındaki önemi vurgulandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği oturumlarda ise toprak sağlığının korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve döngüsel tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ele alındı.