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        COP31 Yeşil Bölge'de her yaştan ziyaretçi

        ANTALYA'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin Yeşil Bölgesi, yoğun ilgi görüyor. Festival tadında geçen Yeşil Bölge etkinlikleri dün Kıbrıs gazilerini de ağırladı ara tatildeki çocukları da. Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de organizasyonla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        COP31 Yeşil Bölge'de her yaştan ziyaretçi

        ANTALYA'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin Yeşil Bölgesi, yoğun ilgi görüyor. Festival tadında geçen Yeşil Bölge etkinlikleri dün Kıbrıs gazilerini de ağırladı ara tatildeki çocukları da. Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de organizasyonla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. BM'ye üye 196 ülkeden temsilcilerin katıldığı iklimden finansa, Sıfır Atık'tan karbon ayak izine ve elektrifikasyona kadar pek çok konunun ele alındığı Mavi Bölge'deki etkinliklere dün pazar molası verildi. Zirvenin 7'nci gün teması olan 'Antalya'da Bir Nefes' kapsamında dün Yeşil Bölge ziyaretçilere açık tutuldu.

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        COP31 HAREKETLİLİĞİ

        Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen, binlerce kişi COP31 alanını ziyaret etti. 528 bin metrekarelik alanda hareketlilik gün boyunca sürdü. COP31 alanını oğluyla birlikte gezen Ukraynalı Natalia Aker, iklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, “Bence bugünlerde bunu çok ciddiye almalıyız, çünkü geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini etkileyebilir. Bu yüzden artık neslimizi, dünyada nasıl hissedeceklerini ve arkamızda ne bırakacağımızı düşünmemiz gereken zaman geldi. Dünyada iklimle ilgili pek çok şey yaşandığı için özellikle şu anda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Kırgızistanlı Gulzade Çoban ise organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geldik gördük, çok büyük bir organizasyon. Özellikle Antalya'da olması turizm açısından çok iyi, hava da çok güzel. Çok güzel bulduk, her yer çok bilinçli. Ulaşımdan tutun her şeye kadar çok ilgililer, gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.

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        KIBRIS GAZİLERİNDEN TAM NOT

        Kıbrıs gazileri Abbas Yıldırım, Ahmet Sarıkaya ve Ahmet Yavuz da COP31 alanını birlikte gezdi. Kıbrıs Gazisi Abbas Yıldırım (76), organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, “Çok mükemmel buldum ben burayı. Yani organizasyonu gerek sivil sektör, özel sektör, devlet sektörümüz hepsi mükemmel bir şekilde hazırlığı yapmışlar. Yani uluslararasına uygun bir organizasyon olmuş. Benim çok hoşuma gitti" dedi.

        GERİ DÖNÜŞÜMÜN FARKLI ÖRNEKLERİ ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

        Kızı Zeynep (3) ve oğlu Cavit Yusuf (7) ile COP31 alanını gezen Muhammet Öncü, özellikle TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilenen çalışmalardan etkilendiklerini belirtti. Öncü, "Oğlumla, en güzel, en çok sevdiğimiz TÜBİTAK Bilim Fuarı'na girdik. Oradaki hem geri dönüşüm atıklarından yapılan hayvanlar olsun hem geri dönüşüm atıklarından yapılan cihazlar olsun gerçekten çok ilgimizi çekti. İnşallah ileride bize de örnek olur" dedi.

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        Ailesiyle birlikte alanı ziyaret eden lise öğrencisi Erol Keleş de yeni teknolojileri ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu anlatarak, “Kültürel açıdan bir sürü örnek görmüş oldum ve bu bana çok katkı sağladı. Çok mutluyum Antalya'da böyle bir şansa sahip olduğum için" dedi. Keleş, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

        'VERİMLİ BİR AKTİVİTE OLDU'

        İstanbul'dan gelen Gıda Mühendisi Esra Dağcı ise zirvenin toplumda iklim ve sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, “Sürdürülebilirlik ve iklim zirvesi kapsamında bilinçli insanların, bilinçli girişimlerin olduğunu fark ettim. Halk olarak hafta sonu katılımın da çocukların ilgisinin olduğunu gördüm. Hem çocukların bilinçli bir şekilde yaklaşımı, bir babanın iki evladıyla beraber teknolojik gelişimlere ilgi duyduğunu da gördüm. Verimli bir aktivite oldu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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