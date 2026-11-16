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        Bakan Kacır: Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 80 destek beyanı aldı

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 16 Kasım itibarıyla 80 destek beyanı ve 271 somut taahhüt aldı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Bakan Kacır: Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 80 destek beyanı aldı

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 16 Kasım itibarıyla 80 destek beyanı ve 271 somut taahhüt aldı" dedi.

        Bakan Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, Yapay Zeka Üzerine Yüksek Düzeyli Yeşil Dijital Eylem Yuvarlak Masa Toplantısı ile Yeşil Dönüşüm Merkezi ve Dijital Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni'ne katıldı. Programda, sanayicilerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına sağlanacak finansman olanakları ele alındı.

        2030 YAPAY ZEKA EYLEM PLANI

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        Yapay Zeka Üzerine Yüksek Düzeyli Yeşil Dijital Eylem Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Bakan Kacır, "Türkiye olarak yapay zeka alanındaki kapasitemizi güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında, ağırlıklı olarak özel sektörden en az 10 milyar dolarlık yatırım çekmeyi ve 2030 yılına kadar en az 1 gigavatlık veri merkezi kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte enerji ve su verimliliğine öncelik vererek kullanılan elektriğin en az yüzde 60'ını düşük karbonlu kaynaklardan sağlamayı amaçlıyoruz. Yapay zekayı sanayi, enerji, tarım ve afet yönetimi gibi alanlarda yaygınlaştırarak verimlilik ve kaliteyi en az yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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        80 DESTEK BEYANI VE 271 SOMUT TAAHHÜT

        Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2025 yılında yüzde 50 arttığına dikkati çeken Kacır, "Dünyadaki yapay zeka süper bilgisayar kapasitesinin yaklaşık yüzde 90'ı yalnızca iki ülkede bulunuyor. Bu durum, ülkeler arasındaki kalkınmışlık farkını daha da artırma riski taşıyor. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 16 Kasım itibarıyla 80 destek beyanı ve 271 somut taahhüt aldı. Amacımız, yapay zekanın çevresel etkilerini azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısını artırmak ve bu teknolojilerin sunduğu fırsatları özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha erişilebilir hale getirmek" diye konuştu.

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        '24 MİLYAR LİRALIK BÜYÜKLÜĞE SAHİP YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇMIŞ OLACAĞIZ'

        Bakan Kacır, Yeşil Dönüşüm Merkezi ve Dijital Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada ise "Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm programı kapsamında bugüne kadar toplam 25,7 milyar liralık 78 proje için destek kararı aldık. Değerlendirme süreçleri devam eden proje başvurularıyla, yeşil dönüşümde 160 milyar, dijital dönüşümde ise 24 milyar liralık büyüklüğe sahip yatırımın önünü açmış olacağız. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz iş birliğini, bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz 485 milyon dolarlık Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Böylelikle 400 firmamızın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesini sağlayacak, 280 işletmemizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sunacağız" dedi.

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        3 MİLYAR LİRA BÜTÇELİ SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

        Finansmanın detaylarını aktaran Bakan Kacır, “Finansmandan yararlanacak işletmelerimizin en az yüzde 85'inin KOBİ'lerden oluşmasını sağlayacağız. Türkiye Yeşil Sanayi Projemiz kapsamında, KOSGEB'imiz eliyle 3 milyar lira bütçeli Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje teklif çağrımızı, bugün itibarıyla ilan ediyoruz. 1000 imalat sanayi KOBİ'mizin yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceğiz. Firmalarımıza 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek sağlayacağız" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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