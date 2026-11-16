İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Down Erişilebilir Kafe, çalışma hayatında fırsat eşitliğine dikkati çekiyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında görev alan Down sendromlu gençler, açtıkları COP Down Erişilebilir Kafe'de yerli ve yabancı ziyaretçilere sosyal hayata katılım ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin önemini gösteriyor.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik diplomatik görüşmelerin sürdüğü zirve alanında Kocaeli'deki Buğday Tanesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 15 öğrenci de kurulan kafede görev alıyor.

Öğretmenleri eşliğinde sabah erken saatlerde kafelerini açan, masa ve sandalyeleri temizledikten sonra ziyaretçileri karşılayan Down sendromlular, hazırladıkları çay ve kahveleri katılımcılara servis ediyor.

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Güler yüzleri ve misafirperverlikleriyle yerli ve yabancı katılımcıların uğrak noktası haline gelen kafede Down sendromlu öğrenciler, ziyaretçilere sosyal hayata katılım ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin önemini gösteriyor.

- "Her şeyi başarabiliriz"

Down sendromlu öğrencilerden Mehmet Anıl Koçak, AA muhabirine, kafede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin kendileriyle tanışmasından mutlu olduklarını belirten Koçak, kafede arkadaşlarıyla gün boyunca güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Down sendromlu Özlem Çukur da arkadaşlarıyla COP31'de bulunmaktan ve yeni deneyimler kazanmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

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Birlikte hareket etmenin önemine dikkati çeken Çukur, "Biz, birlikte güçlüyüz. Her şeyi başarabiliriz. Emekle, saygıyla çalışıyoruz. Hep beraber güçlü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Down sendromlu Mehmet Bekir Kılıç da COP31'de bulunduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımla çalıştığım için mutluyum. Güçlü yarınlar için varız. Engelleri aşacağız. Herkesi çok seviyorum." diye konuştu.

Rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmen Kader Karaesmer de öğrencilerin alanda büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Özellikle yabancı katılımcıların kafeye gelerek öğrencilerle sohbet etmeye çalıştıklarını belirten Karaesmer, "Öğrencilerin sosyal hayata daha fazla katılmaları, kendilerini ifade etmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları amacıyla COP31'e geldik. Öğrencilerin farklı insanlarla tanışmalarını, toplumla daha fazla etkileşim kurmalarını hedefliyoruz." dedi.

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Karaesmer, öğrencilerin yabancı katılımcılarla kurdukları iletişim sayesinde İngilizcelerinin ve iletişim kurma becerilerinin geliştiğini vurguladı.

Ziyaretçilerin öğrencilerle fotoğraf ve video çektirdiklerini anlatan Karaesmer, gençlerin de misafirleri sevgiyle ağırladıklarını dile getirdi.