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        Banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştiren tesisat ustası tutuklandı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tamirat için geldiği dairenin banyosunda asma tavana delik açıp, görüntü kaydı yapan cep telefonu yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan tesisat ustası A.K. (40) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştiren tesisat ustası tutuklandı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tamirat için geldiği dairenin banyosunda asma tavana delik açıp, görüntü kaydı yapan cep telefonu yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan tesisat ustası A.K. (40) tutuklandı.

        Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan aile, 14 Kasım'da banyonun asma tavanından su geldiğini gördü. Durumun bildirildiği evin sahipleri tamirat için daireye tesisat ustası yönlendirdi. Ustanın tamiratı yapıp ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş cep telefonu buldukları iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aynı gün tesisatçı A.K. ile görüştü. Önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde buraya koyduğunu anlattı. A.K. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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