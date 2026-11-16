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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Zirvenin ikinci haftası başlarken Mavi Bölge 360 derece kamerayla görüntülendi

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Zirvenin ikinci haftası başlarken Mavi Bölge 360 derece kamerayla görüntülendi

        Türkiye'nin ev sahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), ikinci haftasına hem gündem hem de alandaki hareketlilik açısından yoğun başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Zirvenin ikinci haftası başlarken Mavi Bölge 360 derece kamerayla görüntülendi

        Türkiye'nin ev sahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), ikinci haftasına hem gündem hem de alandaki hareketlilik açısından yoğun başladı.

        Sekizinci gününe giren zirvede resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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