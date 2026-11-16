İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Zirvenin ikinci haftası başlarken Mavi Bölge 360 derece kamerayla görüntülendi
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), ikinci haftasına hem gündem hem de alandaki hareketlilik açısından yoğun başladı.
Giriş: 16.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), ikinci haftasına hem gündem hem de alandaki hareketlilik açısından yoğun başladı.
Sekizinci gününe giren zirvede resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge, Anadolu Ajansı
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