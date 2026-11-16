İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - ASELSAN "İleri Dönüşen Bir Gelecek" koleksiyonuyla COP31'de

ZEYNEP DUYAR - ASELSAN, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları sanatla yeniden hayata döndürdüğü "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi Sanat Koleksiyonu"ndan 5 seçkiyi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) sergiliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre ASELSAN, çevreye ve insana değer odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için operasyonlarında ve stratejilerinde bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını ön planda tutarken sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde değerlendiriyor.

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Şirket, bu kapsamda dünyanın iklim gündemi için Antalya'da buluştuğu COP31'e, 50'nci yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ve kendi sektöründe bir ilk olan, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları sanatla yeniden hayata döndürdüğü İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi Sanat Koleksiyonu'ndan 5 seçkiyle Green Zone COPArt alanında yerini aldı.

ASELSAN'ın dünya savunma sanayisi sektöründe ilk olan projesi kapsamında, Türkiye, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Rusya'dan 30 sanatçı tonlarca atığı işleyerek 31 sanat eserine dönüştürdü.

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Projede, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını kapsayan "Sıfır Atık" yaklaşımıyla gelecek nesillere sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir şehirler miras bırakılması vizyonu çerçevesinde çalışıldı.

- Sanat ve teknoloji bir arada

ASELSAN, metal, elektronik ve plastik bileşenleri, oyun değiştirici teknolojilerin isimlerinden hareketle yeni bir forma kavuşturdu.

Uluslararası sanatçıların özgün yorumlarıyla şekillenen eserler, yalnızca malzemeyi değil düşünceyi, üretim anlayışını ve sorumluluğu da dönüştürdü. Eserlerin isimleri ve görünüşleri ASELSAN'ın "biyomimikri" (doğadan ilham alan ve sürdürülebilirlik odaklı bir tasarım yöntemi) mühendisliğinden ilhamla belirlendi. Eserler, IDEF 2025'te, bu yıl Sıfır Atık Forumu'nda, 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye Kültür Yolları Festivali kapsamında birçok ilde sergilendi.

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Küresel ölçekte bir teknoloji markasına dönüşümü hedefleyen "aselsaneXt" programı kapsamında yeşil dönüşüm faaliyetlerini kararlılıkla yürüten ASELSAN, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde zirvedeki yerini koruyan ASELSAN, London Stock Exchange Group Sürdürülebilirlik Endeksi'nde savunma sanayisi alanında lider konumuyla globalde de pek çok başarıya imza atıyor.

- ASELSAN 14 ton kompost üretimine ulaştı

Şirket, 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde 2019'da başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasından bu yana tüm atıklarının yüzde 87'sini geri dönüştürdü. ASELSAN böylece 14 ton kompost üretimine ulaştı.

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Su verimliliği alanında da önemli adımlar atan ASELSAN, "CDP Su Yönetimi"nde lider seviyesindeki puanıyla öne çıkıyor. Ayrıca ASELSAN, Türkiye'nin Mavi Su Verimliliği Belgesi'ne sahip ilk şirketlerinden biri olarak kişi başı su tüketiminde bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 28 ve peyzaj sulama suyu tüketiminde yüzde 34 tasarruf sağladı.

- Güneşin gücünü üretime taşıyor

Sürdürülebilir üretim odağında enerji verimliliğine büyük yer veren ASELSAN, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerini hayata geçirdi. GES'lerin ASELSAN'ın enerji maliyetlerinin azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

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ASELSAN, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında da altyapı ve varlık modernizasyonu, dijitalleşme ve akıllı operasyonlar, kültürel ve davranışsal dönüşüm ile 35 gigavatsaat enerji tasarrufu ve 15 bin ton karbondioksit emisyon azaltımı sağladı.

Yapımına 2025'te başlanan Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi Oğulbey Teknoloji Üssü'nün de bittiğinde tamamıyla yenilenebilir enerjiye dayanan, enerji verimliliğiyle dizayn edilmiş, yeşil doğaya uygun bir tesis olması öngörülüyor.

Teknopark İstanbul'daki yerleşkesini "LEED Sertifikası" ile çevre dostu yapı haline getiren ASELSAN'ın binek araç filosunun yüzde 34’ü elektrikli araçlardan oluşuyor. Bunun 2030 için yüzde 100 hale getirilmesi hedefleniyor.

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Çalışanların çevre dostu alternatiflere teşvik edilmesi için de teknoloji üslerinde yer alan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı da 191'e çıkarıldı.