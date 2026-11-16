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        Yan bakma kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı Cadde savaş alanına döndü, ekipler her noktada delil topladı

        Antalya'da yan bakma nedeniyle başlayan ve mermilerin havada uçuştuğu tartışmada cadde savaş alanına döndü. Olayda kavgaya karışan 2 kişi ile seken kurşunun isabet ettiği 1 vatandaş yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri ise caddenin her noktasında delil topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Yan bakma kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı Cadde savaş alanına döndü, ekipler her noktada delil topladı

        Antalya'da yan bakma nedeniyle başlayan ve mermilerin havada uçuştuğu tartışmada cadde savaş alanına döndü. Olayda kavgaya karışan 2 kişi ile seken kurşunun isabet ettiği 1 vatandaş yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri ise caddenin her noktasında delil topladı.

        Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanlarının bulunduğu Kaleiçi bölgesinden çıkan Hüseyin F. ablası Ceyda F.'nin işlettiği parfüm dükkanına geldi. Ablasının yanında bir süre sohbet eden Hüseyin F. ile caddede yürüyen 2 kişi arasında ablasına yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile 2 grup ayrıldı. Ancak bir süre sonra kavga tekrar alevlenirken Hüseyin F. üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Muhammed G. ve Doğukan D.'yi kovalamaya başladı.

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        3 kişi yaralandı

        Çevreye rast gele ateş eden Hüseyin F.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan Muhammed G. bacağından, Doğukan D. ise göğsünden hafif yaralandı. Bu sırada cadde yürümekte olan ve olayla ilgisi olmayan Sezer B. K. ise seken kurşun nedeniyle yaralandı. Hüseyin F. koşarak olay yerinden uzaklaşırken, olaya şahit olan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda resmi polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Muhammed G., Doğukan D. ile seken saçmanın isabet ettiği Sezer B.K.,'nın kendi imkanları ile çeşitli hastanelere gittiği öğrenildi. Polis ekipleri Atatürk Caddesi'nin girişinde geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

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        Şüpheli kısa sürede yakalandı

        Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş bir alanda delil toplarken Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Hüseyin F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli şahsın kaçış istikametini belirleyen asayiş ve sivil ekipler tarafından Hüseyin F. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı, ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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