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        Türkiye'deki radyoaktif alan temizliği COP31'in gündeminde

        İZMİR'in Gaziemir ilçesinde eski bir kurşun fabrikasının bulunduğu 75 bin metrekarelik alanda yürütülen radyoaktif kirlilik temizliği tamamlandı. Çalışmalar, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki panellerde ele alındı. Çevre ve atık yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buğra Kaan Özer, "96 bin farklı noktadan radyoaktif ölçüm yapıldı. 500 farklı noktadan sondajla birlikte yer altı temizliği kontrol edildi. Bütün raporlar gerekli kurumlara sunuldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Türkiye'deki radyoaktif alan temizliği COP31'in gündeminde

        İZMİR'in Gaziemir ilçesinde eski bir kurşun fabrikasının bulunduğu 75 bin metrekarelik alanda yürütülen radyoaktif kirlilik temizliği tamamlandı. Çalışmalar, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki panellerde ele alındı. Çevre ve atık yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buğra Kaan Özer, "96 bin farklı noktadan radyoaktif ölçüm yapıldı. 500 farklı noktadan sondajla birlikte yer altı temizliği kontrol edildi. Bütün raporlar gerekli kurumlara sunuldu" dedi.

        Geçmişte akü geri kazanımı yapılan kurşun fabrikasının bulunduğu alanda yürütülen radyoaktif kirlilik temizliği tamamlandı. Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buğra Kaan Özer, 75 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmaların ardından 96 bin noktada radyasyon ölçümü yapıldığını söyledi. Özer, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerde 10,5 milyon metreküpe yakın molozun geri dönüşümü ve elektrikli araç bataryalarından değerli ham maddelerin kazanılması üzerine de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

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        96 BİN FARKLI NOKTADAN RADYOAKTİF ÖLÇÜM YAPILDI

        Gaziemir'de 1970'li yıllardan 2010'ların başına kadar faaliyet gösteren eski kurşun fabrikasının bulunduğu alanda 2009 yılında radyoaktif kirlilik tespit edildiğini belirten Özer, "Bu alan, eski akülerin geri kazanımını yapan bir fabrikaydı. 2009 yılında devletimiz orada radyoaktif bir kirlenme tespit ediyor ve faaliyetlerini durduruyor. Daha sonrasında biz 2022 yılında buranın temizliği için faaliyetlerimize başladık. Başta yurt dışından teknoloji arayışına girdik. Yurt dışından bulduğumuz teknolojilerle birlikte yerli mühendislikle bir faaliyet planı oluşturduk. Daha sonra gerekli kurumlardan izinlerimizi alıp saha faaliyetlerimize başladık" diye konuştu.

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        Temizlik sürecinin ilgili kamu kurumlarının denetiminde yürütüldüğünü aktaran Buğra Kaan Özer, şöyle konuştu:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından denetlenerek, beraber istişare ederek temizlik faaliyetlerimizi 3 ay önce bitirdik. Daha sonrasında 96 bin farklı noktadan radyoaktif ölçüm yapıldı. 500 farklı noktadan sondajla birlikte yer altı temizliği kontrol edildi. Bütün raporlar gerekli kurumlara sunuldu. Geçtiğimiz hafta da alanın tamamen radyoaktif olarak temiz olduğuna dair açıklama yapıldı. Tam da COP'a yetişti. Biz de COP31'de bu faaliyetimizi anlatma şansı bulduk. Bayağı da büyük dikkat çekti."

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        '10,5 MİLYON METREKÜPE YAKIN MOLOZUN YÜZDE 90'INI BİTİRDİK'

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara da değinen Özer, "6 Şubat depremlerinden sonra biz Hatay, Adıyaman ve Maraş'ta yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma işini yaptık. Yaklaşık 5 milyon 500 bin metrekareye yakın bir yıkım faaliyeti gerçekleştirdik. Daha sonrasında bu hafriyat atıklarının depolandığı depolama sahalarının geri dönüşüm işini aldık. Orada 10,5 milyon metreküpe yakın molozun yüzde 90'a yakınını bitirdik" ifadelerini kullandı.

        'MOLOZLARI YENİDEN ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLİR HALE GETİRDİK'

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        Deprem bölgesindeki enkaz atıklarını geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilmesini de sağladıklarını anlatan Buğra Kaan Özer, "Burada faaliyetlerimiz kapsamında, içindeki metallerin geri kazanılması için ayrıştırılmasını yaptık. Gerekli ham maddeleri fabrikalara gönderdik. Daha sonrasında farklı yaptığımız iş olarak molozların, yani yıkıntı atıklarının, hafriyatın belli bir prosesten geçirilerek yeniden çimento fabrikalarında kullanılmasını sağladık. Daha sonrasında da farklı malzemeleri aynı zamanda dolgu malzemesi olarak şehirde yeniden altyapı çalışmalarında kullanılmasına hazır hale getirdik" diye konuştu.

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        LİTYUM İYON PİLLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

        Elektrikli araç sayısındaki artışla birlikte kullanım dışı kalan bataryaların geri dönüşümüne yönelik çalışmalarının da hız kazandığını belirten Özer, "Biz lityum iyon pillerin geri kazanımını yapan Türkiye'deki tek şirketiz. Biz bunun Ar-Ge'sine 2018 yılında başladık. Daha biz başladığımızda Türkiye'de elektrikli araç bile satılmıyordu. Hacettepe Üniversitesi ile beraber yaptık Ar-Ge'sini. 2022 yılında gerekli lisanslarımızı aldık, tesisimizi tamamladık ve tesisimizi faaliyete geçirdik. Ülkemize, buradan kazandırdığımız, ülkemizde madeni bulunmayan lityum mineralini geri kazandırıyoruz. Sonrasında da kobalt, nikel, alüminyum, bakır gibi malzemeleri yeniden kullanılmak üzere ham madde olarak üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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