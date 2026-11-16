Türk devletleri çevre ve iklim değişikliği bakanları, COP31'de bir araya geldi

COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerin çevre ve iklim değişikliği bakanları, toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya COP 31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TDT Genel Sekreteri Mirvokhid Azimov ile birlikte Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan çevre ve iklim değişikliği bakanları ve gözlemci olarak KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu katıldı.

COP 31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk devletlerini birbirine bağlayanın, ortak hafıza ve ortak kelimeleri olduğunu söyledi. Kurum, “Aynı destanlardan, aynı türkülerden, aynı medeniyet ırmağından beslenen büyük bir dünyayız. Bu ortak dünyanın toprağına, suyuna, havasına ve geleceğine karşı da müşterek sorumluluğumuz bulunuyor. Türk milletlerinin taşlara kazıdığı en büyük hafızalardan biri Orhun Yazıtları'dır. 'Üstte mavi gök, altta yağız yer' sözleriyle başlıyor. 1300 yıl önce atalarımız insana anlatırken önce göğü ve yeri anıyor, devleti, milleti ve geleceği yaşadığı coğrafyalardan ayrı düşünmüyordu. Biz bugün iklim değişikliği, ekolojik dirençlilik, su güvenliği, döngüsel ekonomi ve temiz enerji gibi yeni kavramlarla konuşuyoruz. Fakat özünde aynı hakikate bakıyoruz toprağı korumak, suyu korumak, insanı korumaktır" dedi.

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'TÜRK YEŞİL VİZYONU, ORTAK GELECEĞİMİZE ÖNEMLİ İRADE ORTAYA KOYDU'

Türk dünyasının geniş coğrafyasındaki iklim krizi sorunlarıyla ilgili konuşan Kurum, “Aral'ın yaşadığı büyük tahribat, hepimizin hafızasında. Hazar'ın su seviyesi düşüyor, Orta Asya'nın buzulları küçülüyor. Kuraklık tarımsal üretimi zorluyor. Su meselesi şehirlerimizin, çiftçilerimizin ve çocuklarımızın geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. Nisan ayında Astana'da gerçekleştirdiğimiz ikinci Çevre ve Ekoloji Bakanları toplantısında ortak coğrafyamızın karşı karşıya olduğu tehditleri ele aldık. Bunların hiçbirini tek bir ülkenin meselesi olarak göremeyiz. Bu mesele Türk dünyası açısından aynı zamanda bir dayanışma ve kardeşlik meselesidir. 2024 yılında kabul ettiğimiz Türk Yeşil Vizyonu, ortak geleceğimize ilişkin önemli bir irade ortaya koydu. Bakü'de COP29 kapsamında çevre ve ekolojiden sorumlu bakanlarımız ilk kez aynı masa etrafında toplandı. Astana'da ikinci adımı attık, şimdi Antalya'dayız. Bakü'de başlayan, Astana'da ilerleyen bu yolu ortak projeler, yatırımlar ve sonuç üreten çalışmalarla büyütmenin zamanıdır" diye konuştu.

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'TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARIMIZI BİRLİKTE BÜYÜTELİM'

COP31 başkanlığını diyalog, uzlaşı ve aksiyon anlayışıyla yürüttüklerini belirten Kurum, "Bu yaklaşımı Türk dünyası içinde daha somut hale getirmek istiyoruz. Önümüzde birlikte ilerleyebileceğimiz geniş bir çalışma alanı bulunuyor. Bunların başında enerji geliyor. COP31 kapsamında gerçekleştirdiğimiz 2035'e 35 küresel elektrifikasyon taahhüdü, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e yükseltmeyi amaçlıyor. Kardeş ülkelerimizi bu girişime katılmaya davet ediyorum. Temiz enerji yatırımlarımızı birlikte büyütelim. Şebeke ve depolama teknolojilerinde tecrübelerimizi birleştirelim. Enerji verimliliğinde ortak programlar geliştirelim. Elektrifikasyonu yalnızca enerji sektörüne ilişkin teknik bir başlık olarak görmemeliyiz. Bu nedenle Türk dünyasının enerji dönüşümünü aynı zamanda büyük bir kalkınma ve teknoloji hamlesine çevirebiliriz. Üretim ve imalatta küresel döngüsel malzeme kullanımını 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e yükseltme hedefimize de desteğinizi bekliyoruz" dedi.

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'TÜRK YEŞİL VİZYONU ÜZERİNDE MUTABIK KALDIĞIMIZ BİR BELGE OLARAK KALMASIN'

Türk dünyasının hızla geliştiğine vurgu yapan Kurum, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi sıcak hava dalgalarına, sellere, kuraklığa ve diğer afet risklerine karşı daha dirençli hale getirmek hepimizin ortak meselesidir. Türkiye olarak deprem bölgesinde yürüttüğümüz büyük yeniden inşa seferberliğinde çok önemli bir tecrübe kazandık. Ben bu masadan somut işler çıkmasını arzu ediyorum. Bu vizyonla yeni bir adım daha atıyoruz. Türk devletleri arasında çevre ve iklim alanında geliştirdiğimiz iş birliğini, kentsel gelişim ve yatırım alanlarına taşıyacak, TULIP adını verdiğimiz yeni bir platform kuruyoruz. Bu platformla, COP31 başkanlığımızla başlattığımız SURFF girişimini destekleyecek, ülkelerimizdeki kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler projelerini yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla buluşturacağız. İstiyoruz ki Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kuraklık, su yönetimi ve erken uyarı alanındaki mevcut kapasitemizi daha etkin kullanalım. Türk Yeşil Vizyonu kapsamında yatırıma hazır ortak proje havuzları oluşturalım. Her toplantıda yeni niyetler açıklamak yerine bir önceki toplantıda verdiğimiz sözlerin ne kadarının hayata geçtiğine bakalım. Böylece Türk Yeşil Vizyonu yalnızca üzerinde mutabık kaldığımız bir belge olarak kalmasın."