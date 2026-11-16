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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, dünyaya iklim diplomasisinde öncülük edebilir

        SÜLEYMAN ELÇİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye bütün bu savaş coğrafyalarında öylesine bir diplomatik repertuvar geliştirdi ki öylesine bir arabuluculuk tecrübesi biriktirdi ki bunun iklim diplomasisi konusunda da dünyaya çok büyük yardımı ve katkısı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, dünyaya iklim diplomasisinde öncülük edebilir

        SÜLEYMAN ELÇİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye bütün bu savaş coğrafyalarında öylesine bir diplomatik repertuvar geliştirdi ki öylesine bir arabuluculuk tecrübesi biriktirdi ki bunun iklim diplomasisi konusunda da dünyaya çok büyük yardımı ve katkısı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

        Yalçın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine, organizasyonun Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi.

        COP31'in büyük ve zorlu bir organizasyon olduğunu belirten Yalçın, ilk günden itibaren yakından takip ettiği konferansa katılan yabancı lider ve temsilcilerin organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiğini ifade etti.

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        Yalçın, Türkiye'nin böylesine büyük bir organizasyonun üstesinden başarıyla gelmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

        - "Anlaşmazlıkların temelinde adalet sorunu bulunuyor"

        İklim değişikliğinin insan yaşamını doğrudan etkileyen temel meselelerden biri olduğuna dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

        "Konferansta ülkelerin farklılıklarını bir kenara bırakarak, dünyanın ortak geleceği için uzlaşmasını temenni ediyorum. Taahhütlerin​​​​​​​ hayata geçirilmesi önemli. İklim ve çevre alanındaki uluslararası anlaşmazlıkların temelinde adalet sorunu bulunuyor. Gelişmiş ülkelerin çevre kirliliğindeki tarihsel sorumlulukları nedeniyle daha fazla yükümlülük üstlenmesi gerekiyor. 19. yüzyıldan bu yana çevre kirliliğinin önemli bölümü gelişmiş ülkeler tarafından oluşturuldu. Gelişmekte olan ülkelerin iklim politikalarına ilişkin yaklaşımlarının da dikkate alınması gerekiyor."

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        Yalçın, iklim diplomasisinin ülkelerin farklı çıkar ve stratejik değerlendirmeleri nedeniyle kolay yönetilebilen bir alan olmadığına dikkati çekti.

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde uluslararası krizlerin çözümünde önemli diplomatik tecrübeler kazandığını belirten Yalçın, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında tahıl koridorunun açılmasını sağladığını hatırlattı.

        Yalçın, Türkiye'nin farklı kriz bölgelerinde geliştirdiği arabuluculuk tecrübesinin iklim ekonomisi alanında da uluslararası işbirliğine öncülük edebileceğini vurgulayarak, "Türkiye bütün bu savaş coğrafyalarında öylesine bir diplomatik repertuvar geliştirdi ki öylesine bir arabuluculuk tecrübesi biriktirdi ki bunun iklim diplomasisi konusunda da dünyaya çok büyük yardımı ve katkısı olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler düzeyindeki ikna kabiliyetinin bu süreçte öncülük sağlayabileceğini dile getiren Yalçın, Türkiye'nin ikili ve çok taraflı görüşmeler için gerekli zemini hazırlayabileceğini, ancak diğer ülkelerin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

        - Sıfır Atık Projesi

        Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin, Türkiye'nin yerel ve milli değerlerinden hareketle geliştirdiği bir modelin küresel ölçekte karşılık bulabileceğini gösterdiğini söyledi.

        Sıfır atık yaklaşımının BM bünyesinde de kendine yer edindiğini belirten Yalçın, Türkiye'nin çevre ve iklim alanında kendi kültüründen, geleneğinden ve değerlerinden hareketle yeni modeller geliştirebileceğini ifade etti.

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        Yalçın, bu tür girişimlerin uluslararası alanda yaygınlaştırılmasının Türkiye'nin iklim ve çevre politikalarına katkı sunabileceğini sözlerine ekledi.

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        Galeri

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