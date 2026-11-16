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        Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez (2)

        TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, PAB BAŞKANI DİCK İLE GÖRÜŞTÜ

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Parlamenter Toplantı marjında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı ve Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede, 9 Ekim'de Tanzanya'da düzenlenen PAB 153'üncü Genel Kurulu'nda PAB Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla mevkidaşı Dick'i tebrik ederek, bu dönemde PAB'ın uluslararası meseleler karşısında daha etkin, görünür ve sonuç odaklı bir rol üstlenmesini diledi.

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        'DİYALOĞUN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR'

        COP31 Parlamenter Toplantısı kapsamında yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, bu ay sonunda Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek MIKTA 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'nın da verimli geçmesi temennisinde bulundu. Uluslararası sistemin çok boyutlu krizlerle karşı karşıya olduğu mevcut dönemde, parlamenter diplomasinin ve parlamentolar arası diyaloğun güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Kurtulmuş, TBMM olarak PAB'ın çalışmalarına aktif katkı sunmaya ve yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Kurtulmuş, COP31 bağlamında Türkiye ile Avustralya'nın örnek bir iş birliği sergilediğini ifade etti. Kurtulmuş, Avustralya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi arzusunda olduklarını belirtti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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