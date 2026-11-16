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        ASAT'tan 7 yılda Gazipaşa'ya 1,4 milyar TL'yi aşan yatırım

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 20192026 tarihleri arasında Gazipaşa ilçesinde toplam 1 milyar 461 milyon 573 bin 202 TL tutarında yatırım yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:51 Güncelleme:
        ASAT'tan 7 yılda Gazipaşa'ya 1,4 milyar TL'yi aşan yatırım

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 20192026 tarihleri arasında Gazipaşa ilçesinde toplam 1 milyar 461 milyon 573 bin 202 TL tutarında yatırım yaptı.

        Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü, Gazipaşa'da içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve atıksu altyapısı ile asfalt çalışmalarını kapsayan yatırımlarıyla ilçenin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen yatırımlarla altyapı sistemlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılan Gazipaşa'da en yüksek yatırım payı içme suyu altyapısına ayrıldı. Bu kapsamda 708 milyon 563 bin 932 TL tutarında yatırım gerçekleştirilirken, toplam 350 bin 751 metre içme suyu hattı yatırımı yapıldı.

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        Kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmalarda ise 168 milyon 858 bin 374 TL harcama gerçekleştirildi. Bu yatırımlar kapsamında 55 bin 6 metre kanalizasyon hattı yapıldı. İlçede yağmursuyu altyapısının geliştirilmesi amacıyla 53 milyon 163 bin 878 TL yatırım yapılarak 1.852 metre yağmursuyu hattı çalışması gerçekleştirildi. Atıksu yatırımları kapsamında ise 126 milyon 57 bin 849 TL kaynak kullanıldı. Bu çalışmalarla ilçenin atıksu altyapısına yönelik hizmetler desteklendi. Gazipaşa'nın yol ve üstyapı ihtiyaçlarına yönelik asfalt yatırımları için 296 milyon 178 bin 354 TL harcama yapıldı. Ayrıca farklı hizmet alanlarını kapsayan diğer yatırımlar için 108 milyon 750 bin 816 TL kaynak kullanıldı.

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