Kepez'den bu hafta yetişkinlere kara komedi, çocuklara renkli bir macera

Kepez Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle Antalyalıları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Her hafta farklı hikayeleri sahneye taşıyan Kepez Kent Tiyatrosu, bu hafta yetişkinleri kara komedinin eğlenceli dünyasına davet eden "Medyum", çocukları ise renkli karakterler ve eğlenceli maceralarla buluşturan "Gökkuşağının Altında" oyunlarıyla sahne alacak. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek gösterimlerde tiyatroseverleri kahkaha, eğlence ve keyifli anlar bekliyor.

Kepez'in tiyatro sahnesinde bu hafta iki farklı dünyanın kapıları aralanacak. Bir yanda beklenmedik olayları ve mizahi anlatımıyla izleyiciyi eğlenceli bir serüvene sürükleyen "Medyum", diğer yanda renkli karakterleri ve çocuklara verdiği dostluk mesajıyla öne çıkan "Gökkuşağının Altında" sahne ışıklarının altında olacak. Farklı yaş gruplarına hitap eden oyunlar, tiyatroseverlere keyifli bir hafta sonu yaşatacak.

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Kepez Kent Tiyatrosunun usta oyuncularının sahneye taşıyacağı "Medyum" 20 Kasım Cuma ve 21 Kasım Cumartesi günleri saat 20.00'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. "Medyum" oyunu dedektif romanları yazan bir adamın eserlerinden beklediği kazancı elde edemeyince medyumluğa yönelmesiyle başlayan sıra dışı serüvenini konu alıyor. Yeni mesleğinde kendisini bekleyen beklenmedik olaylar, adamı bir anda karmaşık ilişkiler ağının içine sürüklüyor.

Kepez Kent Tiyatrosu'nun, çocuk tiyatrosu kapsamında bu hafta sahneleyeceği "Gökkuşağının Altında" adlı oyun ise minik izleyicileri renkli ve eğlenceli bir serüvene davet ediyor. Eğlenceli karakterleri ve dikkat çekici hikayesiyle çocuklara seslenen oyun, rekabetin yerine dostluk, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemini anlatıyor. "Gökkuşağının Altında", 22 Kasım Pazar günü saat 14.00'te sahnelenecek.

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Gökkuşağı Tiyatrosu'nda her gece birlikte gösteri yapan Balerin Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz ve Müzisyen Chopin, tiyatronun en çok alkış alan sanatçısı olabilmek için birbirleriyle rekabete girer. Birbirlerini kıskanan sanatçılar, çeşitli oyunlarla arkadaşlarını hata yapmaya zorlayınca gösterilerinin başarısız olmasına neden olurlar. İşte tam bu sırada rekabetin yerini dostluk ve dayanışma alır.