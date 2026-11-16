Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İnmede erken müdahale kalıcı hasar riskini azaltıyor

        İnmede erken müdahale kalıcı hasar riskini azaltıyor

        SERVET TÜMER - Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin yeni inme vakası görülürken, uzmanlar erken teşhis ve hızlı müdahalenin kalıcı hasarların önlenmesinde belirleyici olduğuna dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
        İnmede erken müdahale kalıcı hasar riskini azaltıyor

        SERVET TÜMER - Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin yeni inme vakası görülürken, uzmanlar erken teşhis ve hızlı müdahalenin kalıcı hasarların önlenmesinde belirleyici olduğuna dikkati çekiyor.

        Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 19. Ulusal İnme ve Nörovasküler Hastalıklar Kongresi'nde AA muhabirine, inmenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

        Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin yeni inme vakası görüldüğünü belirten Giray, iskemik inme nedeniyle yılda 55-60 bin kişinin hayatını kaybettiğini, vakaların yaklaşık yüzde 20'sinin genç yaş grubunda görüldüğünü ifade etti.

        REKLAM

        Gençlerde inme vakalarının artış gösterdiğine işaret eden Giray, kişiye özel risk değerlendirmesi ve risk haritalandırması üzerine çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        Giray, hipertansiyon, diyabet, aşırı kilo, hareketsizlik, stres, sigara ve yoğun alkol tüketiminin inme riskini artıran faktörler arasında bulunduğunu belirterek, bu risklere karşı düzenli sağlık kontrollerinin önemini vurguladı.

        - İnmenin belirtilerine dikkat

        İnmenin en yaygın belirtilerinin kol veya bacakta güç kaybı, konuşma bozukluğu ve yüzde kayma olduğunu aktaran Giray, ani görme kaybı, çift görme, yüzde uyuşma, baş dönmesi ve denge kaybının da hastalığın belirtisi olabileceğini bildirdi.

        REKLAM

        Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği uyarısında bulunan Giray, "İlk 4-5 saat çok önemli. Hızla 112 yardımıyla inme merkezlerine ulaştırılan hastalar, tedaviden çok güzel fayda görüyor ve kısa sürede eski sağlıklarına kavuşabiliyor. Dolayısıyla 'zaman beyindir' kavramını unutmamalıyız." dedi.

        Semih Giray, belirtiler ortaya çıktığında kendiliğinden geçmesini beklemeden acil yardım istenmesinin kalıcı hasarların önlenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 80 destek beyanı aldı
        Bakan Kacır: Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 80 destek beyanı aldı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, TDT Çevre ve İklim Değişikliği B...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, TDT Çevre ve İklim Değişikliği B...
        Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edile...
        Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edile...
        Banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştiren tesisat us...
        Banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştiren tesisat us...
        Kepez'den bu hafta yetişkinlere kara komedi, çocuklara renkli bir macera
        Kepez'den bu hafta yetişkinlere kara komedi, çocuklara renkli bir macera
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Down Erişilebilir Kafe, çalışma hayatında fır...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Down Erişilebilir Kafe, çalışma hayatında fır...