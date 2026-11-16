TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hiçbir ülke iklim mücadelesinin dışında kalamaz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İklim değişikliğiyle mücadelede hiçbir ülke sorumluluktan kaçamaz. Çevre felaketlerini önlemek için ortak hareket etmeli, iklim finansmanında adaleti sağlamalı ve yalnızca söz söylemekle yetinmeyerek somut adımlar atmalıyız" dedi.

Antalya’da düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı’nın açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. İklim finansmanına erişimde adaletin sağlanması, savaşların çevre üzerindeki etkileri ve TBMM’nin yeşil parlamento çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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İklim felaketlerinin nedenlerine değinen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sellerden, fırtınalardan, ısının artmasından, toprağın çölleşmesine, kuraklığa ve maalesef insanlığın önleyemediği fevkalade güçlü orman yangınlarına kadar karşılaştığımız felaketlerin tamamının sebebi bizzat insan olandır. Bunlar, insanoğlunun yıllar süren ihmali ve doğaya karşı hoyratça davranışları sonucu ortaya çıkmıştır" dedi.

Çevre felaketleriyle mücadelede somut adımların önemine dikkat çeken Kurtulmuş, "Sadece söz söyleyerek değil, müzakere, mutabakat ve aksiyon fikriyle hareket ederek hemen bugünden itibaren en önemli tedbirleri en ciddi şekilde uygulama mecburiyetimiz vardır" diye konuştu.

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Ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Her gün giderek artan bu çevre felaketlerini önlemek için hep birlikte, samimiyetle, kararlılıkla, ortak programlar içerisinde hareket ederek yeryüzünü yeniden güvenli, sürdürülebilir ve gerçekten bütün insanlığın ortak mirası olan bir hale getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ülke iklim mücadelesinin dışında kalamaz"

Uluslararası yükümlülüklere değinen Kurtulmuş, "Bugün dünyadaki iklim mücadelesinde hiçbir ülke kendisini bu mücadelenin dışına çıkaramaz. Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Anlaşması olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez" dedi.

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Ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "En başta dünyaya en çok zarar verenler olmak üzere bütün ülkeler bu çevre felaketinden korunmak için ortak bir çabanın paydaşı olmak zorundadır" diye konuştu.

"İklim finansmanına erişim eşit ve adil olmalı"

Yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Dünyadaki iklim felaketinden neredeyse doğrudan etkilenen çoğunluğu yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin altına girmekte olduğu bu yüklerde onların da yükünü hafifletecek birtakım uluslararası mekanizmaları kurmak zorundayız" dedi.

İklim finansmanında adaletin önemine değinen Kurtulmuş, "Ülkelerden kendi imkânsızlıkları dolayısıyla iklim konusunda atacakları adımları atmalarını beklemeden önce onlara iklim finansmanına erişmekte uluslararası imkânları eşit ve adil bir şekilde sağlamak durumundayız" ifadelerini kullandı.

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"Savaşlar çevre tahribatına neden oluyor"

Savaş ve çatışmaların çevre üzerindeki etkilerine değinen Kurtulmuş, "Dünyanın herhangi bir yerinde bombalanan bir petrol tankerinden sızan petrolün dünya denizlerine verdiği tahribatın ya da herhangi bir ülkeye atılan bir bombanın, hele hele kimyasal bombanın sadece o ülkeye ve o çevreye değil, bütün dünyaya nasıl zarar verdiğini gayet iyi biliyoruz" dedi.

Gazze ve Filistin’de yaşananlara dikkat çeken Kurtulmuş, "Modern zamanların en büyük barbarlıklarından birisi olarak gündemimize gelmiş olan ve ne yazık ki önlenemediği için hâlâ devam eden Gazze’deki ve Filistin’deki soykırım dolayısıyla yaşadığımız çevre tahribatları da insanlık tarihinin en hazin sonuçlarından biri olarak yer almaktadır" diye konuştu.

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İsrail’in saldırılarının çevresel sonuçlarına değinen Kurtulmuş, "Sadece tahrip olan Gazze’nin şehirleri değil, tahrip olan Gazze başta olmak üzere Filistin toprakları ve oradaki insanların yaşadığı temiz çevredir" ifadelerini kullandı.

"Çevre tahribatına karşı kararlılık ortaya koymalıyız"

İnsan kaynaklı çevre felaketlerinin önlenmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "İnsanlık olarak tamamına yakını insanoğlunun eliyle oluşan bu çevre tahribatına karşı sadece duyarlı olmak değil, aynı zamanda engelleyecek bir feraseti ve kararlılığı da ortaya koymamız lazım" dedi.

"Türkiye çevre konusunda önemli adımlar attı"

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Türkiye’nin çevre politikalarına değinen Kurtulmuş, "2021 yılında Paris Anlaşması’nın kabul edilmesi, arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2025 yılında kapsamlı bir çevre kanununun kabul edilmesi bizim için çok önemli adımlardı" diye konuştu.

Türkiye’nin iklim hedeflerine dikkat çeken Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 sıfır emisyon hedefiyle ortaya koyduğu Türkiye’nin kabul ettiği yeni çevre politikaları da önümüzdeki dönemde çevre konusunda atacağımız adımlara öncülük edecektir" dedi.

Sıfır Atık Projesi’ne değinen Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletlerin denetiminde küresel bir projeye dönüşmüş ve toplumsal etkiler oluşturmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

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"TBMM olarak çevre konusunda somut adımlar atıyoruz"

Meclisin çevre çalışmalarına dikkat çeken Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizler de sadece yasa çıkaran, çevre konusunda bazı kararlar alan bir parlamento olmanın ötesinde çevreyle ilgili konularda da somut adımlar atmayı bir vazife olarak telakki ettik" dedi.

Yeşil parlamento uygulamalarına değinen Kurtulmuş, "Yeşil parlamento anlayışıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının elde edilebilmesi için projelerimizi başlattık. Doğal gaz, elektrik ve su sarfiyatı konusunda tedbirler alarak tasarrufta bulunduk ve yeni enerji kaynaklarına yöneldik" diye konuştu.

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Güneş enerjisi projesine ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, "Konya’daki bize tahsis edilen arazide güneş enerjisiyle üreteceğimiz enerjiyle Meclisimizin bütün elektrik harcamalarını karşılayabilmeyi hedef olarak önümüze koyduk ve bu projeyi başlattık" ifadelerini kullandı.

Meclis binalarındaki dönüşüme değinen Kurtulmuş, "Meclisin hem merkez binası hem de Halkla İlişkiler binası yeşil dönüşüme uygun bir şekilde dizayn edilmiş ve yeşil sertifika almayı başarmıştır. Kağıtsız parlamento çalışmasıyla da milyonlarca sayfa basılı kağıdın kullanılmasının önüne geçilmiş, dijital parlamentoda önemli adımlar atılmıştır" dedi.

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"Bugünden itibaren aksiyon almak zorundayız"

İklim değişikliğinin gelecekte oluşturabileceği risklere dikkat çeken Kurtulmuş, "Eğer böylesine büyük çevre tahribatlarıyla karşılaşmak istemiyorsak hemen şimdi, bugünden itibaren başlayarak sadece sözü değil, insanlığın işine yarayacak şekilde aksiyonu gerçekleştirmek durumundayız. Yoksa yarın gerçekten vaktin çok geç olduğunu, artık geri dönüşü mümkün olmayan büyük ve kalıcı tahribatlarla karşı karşıya kalacağımızı göreceğimizden endişe ediyorum" diye konuştu.