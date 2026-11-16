Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Türk Telekom'un COP31'de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bini geçti

        Türk Telekom'un COP31'de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bini geçti

        – TÜRK Telekom, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in dijital omurgasını uçtan uca entegre çözümlerle şekillendiriyor. COP31'in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olan Türk Telekom, zirve alanında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi ve 18 mobil baz istasyonu sağlayan Türk Telekom, zirvenin ilk haftasında 250 TB sabit altyapı kullanımı, 130 TB mobil kullanım olmak üzere toplam 380 TB'ı aşan veri trafiğini kesintisiz taşıdı. Organizasyonda Birleşmiş Milletler'in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge'de (Blue Zone) eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794'e ulaşırken, bu sayı tüm COP buluşmalarındaki en yüksek seviye olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Türk Telekom'un COP31'de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bini geçti

        – TÜRK Telekom, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in dijital omurgasını uçtan uca entegre çözümlerle şekillendiriyor. COP31’in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olan Türk Telekom, zirve alanında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi ve 18 mobil baz istasyonu sağlayan Türk Telekom, zirvenin ilk haftasında 250 TB sabit altyapı kullanımı, 130 TB mobil kullanım olmak üzere toplam 380 TB’ı aşan veri trafiğini kesintisiz taşıdı. Organizasyonda Birleşmiş Milletler’in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge’de (Blue Zone) eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794’e ulaşırken, bu sayı tüm COP buluşmalarındaki en yüksek seviye olarak tarihe geçti.

        REKLAM

        Türk Telekom, 1,1 milyon metrekarelik zirve alanında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi, 1.800 kablosuz erişim noktası ve 18 mobil baz istasyonuyla organizasyonun dijital ihtiyaçlarını karşılıyor. Türk Telekom’un teknoloji gücü ve operasyonel kabiliyetini zirvenin ilk haftasında gerçekleşen dijital iletişim verileri de ortaya koydu. COP31’in ilk haftasında toplam 380 TB veri trafiği gerçekleşirken, mobil şebeke üzerinden 130 TB’lık kullanım, sabit ağ üzerinden ise 250 TB veri trafiği kaydedildi.

        ‘ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ BİRİKİMİNİ VE DİJİTAL YETKİNLİĞİNİ HER ALANDA GÜÇLÜ BİÇİMDE TEMSİL EDECEĞİZ’

        REKLAM

        Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak 185 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç ve birikimle, Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etme sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin teknoloji alanındaki potansiyelini küresel platformlara taşımayı, yerli mühendislik gücümüzü ve teknolojik yetkinliklerimizi uluslararası ölçekte görünür kılmayı önemsiyoruz. ‘Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımızla dijital dönüşümün sunduğu fırsatları toplumun tüm kesimleri için değere dönüştürüyor, teknolojinin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasına öncülük ediyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda COP31 gibi tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyonun Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Geleceğimizin şekilleneceği bu küresel organizasyonda yalnızca iletişim altyapısını sağlayan bir operatör olarak değil, mühendislik gücümüz, enerji verimliliğine odaklanan yenilikçi çözümlerimiz, operasyonel yetkinliğimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla sürecin önemli paydaşlarından biri olarak yer alıyoruz. Fiber ve mobil ağımızdan yeni nesil bağlantı teknolojilerine, veri merkezi kapasitemizden, network ve siber güvenlik operasyonlarına uzanan bütüncül bir sistemle zirvenin dijital ihtiyaçları için yüksek kapasite, hız ve güvenlik sunuyoruz. Dünya Antalya’da iklim değişikliğini ve geleceği konuşurken, zirvedeki bu konuşmaları teknoloji gücümüzle Antalya’dan tüm dünyaya taşıyoruz. Bu büyük operasyonu kesintisiz ve güvenilir biçimde sürdürmek için iki bin arkadaşımız sahada görev yapıyor. Organizasyonun ilk haftasında ortaya çıkan kullanım verileri de teknoloji yatırımlarımızın, güçlü altyapımızın ve operasyonel yetkinliğimizin somut bir göstergesi niteliğinde. Ülkemizin teknoloji alanındaki birikimini ve dijital yetkinliğini, her alanda güçlü biçimde temsil etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

        REKLAM

        Şirketten yapılan açıklamada “Türk Telekom’un Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak yer aldığı COP31’de, Birleşmiş Milletler’in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge’de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794’e ulaşarak COP organizasyonları tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!

        Benzer Haberler

        Türk Telekom COP31'i dünyaya bağladı
        Türk Telekom COP31'i dünyaya bağladı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, yeşil dönüşüm için 3 milyar lira...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, yeşil dönüşüm için 3 milyar lira...
        Bakan Kacır: Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 80 destek beyanı aldı
        Bakan Kacır: Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, 80 destek beyanı aldı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, TDT Çevre ve İklim Değişikliği B...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, TDT Çevre ve İklim Değişikliği B...
        Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edile...
        Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edile...
        Banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştiren tesisat us...
        Banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştiren tesisat us...