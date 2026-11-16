ASELSAN'a Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi

YÜKSEK teknolojiyi çevresel sorumlulukla buluşturan ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol belgeyi, COP31 kapsamında düzenlenen TransformIndustry Projesi Lansmanı ve Yeşil Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Tören kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı çerçevesinde başvuruları uygun bulunan ve Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlenen firmalara Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgeleri takdim edildi.

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Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında firmaların, üretim tesislerine yönelik beş yıllık Yeşil Dönüşüm Yol Haritası hazırlamaları ve bu doğrultuda enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması, su verimliliğinin artırılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesine yönelik somut iyileştirme projeleri geliştirmeleri gerekiyor.

ASELSAN'ın Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında gerçekleştireceği yatırımlara ve projelere ilişkin Yeşil Dönüşüm Yatırım Teşvik Belgesi, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında yer alan Stratejik Hamle Programı çerçevesinde düzenlendi.

ASELSAN'IN YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Yeşil Dönüşüm Belgesi, ASELSAN'ın çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının ulusal düzeyde tescillenmesinin yanı sıra, yüksek teknoloji üretim kabiliyetini çevreye duyarlı üretim anlayışıyla birleştiren yaklaşımını da ortaya koyuyor.

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ASELSAN'ın Yeşil Dönüşüm Yol Haritası; enerji, su ve hammadde verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi gibi kritik başlıklardan oluşuyor. ASELSAN, bu uygulamaları üretim süreçlerine entegre ederek doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve karbon ayak izinin azaltılması için çalışıyor.

Savunma sanayiinde sürdürülebilir üretimin öncüsü olan ASELSAN, aynı zamanda dünyanın iklim gündemi için Antalya'da buluştuğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı-COP31, Green Zone alanına konumlandırılan İleri Dönüşen Bir Gelecek Koleksiyonu Seçkisi ile yer aldı.

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İLERİ DÖNÜŞÜM SANAT KOLEKSİYONU

ASELSAN’ın, 50’nci yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ve kendi sektöründe bir ilk olan, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları sanatla yeniden hayata döndürdüğü İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi Sanat Koleksiyonundan beş değerli seçkisi COP31 katılımcılarının ilgisini çekti. ASELSAN’ın dünya savunma sanayii sektöründe ilk olan projesi çerçevesinde; farklı ülkelerden gelen 30 sanatçı tarafından tonlarca atık işlenerek 31 sanat eserine dönüştürüldü. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde zirvedeki yerini koruyan ASELSAN, London Stock Exchange Group Sürdürülebilirlik Endeksinde savunma sanayii alanında lider konumuyla globalde de pek çok başarıya imza atıyor.

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2050 YILINDA NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

ASELSAN, 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde 2019 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesinin uygulanmasından bu yana tüm atıklarının yüzde 87’sini geri dönüştürdü. Su verimliliği alanında da önemli adımlar atarak, CDP Su Yönetiminde lider seviyesindeki puanı ile öne çıkan ASELSAN ayrıca, Türkiye'nin Mavi Su Verimliliği Belgesine sahip ilk şirket oldu.

Sürdürülebilir üretim odağında enerji verimliliğine de büyük yer veren ASELSAN, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerini bu kapsamda hayata geçirdi. GES’ler ASELSAN’ın enerji maliyetlerinin azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak.

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AKYOL: ASELSAN, İLK VE TEK ŞİRKET OLDU

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına ulaşarak Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi almaya hak kazandığnı vurgulayarak, “Savunma sanayii firmaları arasında Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi alan ilk ve tek şirket olduk. Belge alan şirketler içerisinde de iki farklı Yeşil Dönüşüm Belgesi alan tek şirket olarak tarihe geçtik” dedi.

Bu önemli başarıyla ASELSAN’ın çevresel sorumluluğunu bir kez daha somutlaştırdıklarını kaydeden Akyol, “Daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir üretimin geleceğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk” ifadesini kullandı.