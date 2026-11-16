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        Antalya Edebiyat Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu

        Muratpaşa Belediyesince 11'incisi düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, ödül töreni ve yazar Ahmet Ümit'in söyleşisiyle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Antalya Edebiyat Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu

        Muratpaşa Belediyesince 11'incisi düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, ödül töreni ve yazar Ahmet Ümit'in söyleşisiyle sona erdi.

        Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, ödül töreni ve yazar Ahmet Ümit'in söyleşisiyle sona erdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Onur Ödülü Nihat Behram'a, En İyi Öykü Kitabı Ödülü Hüseyin Akyüz'e, En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise Suat Duman'a verildi. Ödül töreninde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kent kaynaklarını paylaşmaya ve kentin önemli noktalarını kamuya açık tutmaya önem verdiklerini söyledi.

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        "Gelecek kuşaklara öğretmemiz lazım"

        İnsanların hayatın her anını hissederek yaşamasının önemine değinen Başkan Uysal, kültür, sanat ve edebiyata bu anlayışla zaman ayırdıklarını belirtti. 11'inci Antalya Edebiyat Günleri'nin de bu yaklaşımın bir eseri olduğunu ifade eden Başkan Uysal, "Mümkün olduğunca yavaş yaşamayı, hissederek, görerek yaşamayı, dünyanın içine düştüğü büyük yarışın bir miktar dışında olabilmeyi gelecek kuşaklarımıza da öğretebilmemiz lazım" dedi.

        Dijital dünya ile gerçek dünya arasındaki rekabete dikkat çeken Başkan Uysal, dijital dünyanın giderek artan üstünlüğüne rağmen gerçek dünyanın ve insanın kendi üretimlerinin önemini koruması gerektiğini vurguladı. Uysal, "Reel dünyada taştan, ağaçtan, böcekten, kuştan, yapay zeka ürünlerinden ziyade gerçek hisseden dimağların ürünlerinden vazgeçmememiz lazım. Ne garip, insanoğlu hızlanmak için o kadar uğraştı. Fark ediyorum ki bu da pek iyi bir şey değilmiş. Tereddütle yaklaşılması gereken bir şeymiş. Yavaşlığa ayrı ihtiyaç var, hıza ayrı ihtiyaç var" diye konuştu.

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        Onur ödülü Nihat Behram'a verildi

        Antalya Edebiyat Günleri'nin Onur Ödülü, şiir, roman ve belgesel anlatı alanlarında eserler veren Nihat Behram'a takdim edildi. Ödülünü aldıktan sonra konuşan Behram, iyiliğin, şefkatin ve aydınlanmanın ışığını ortaya çıkarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu uğurda herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Muratpaşa Belediyesi'nin bu etkinliği anlamlı etkinliklerden birisi. Dilerim sürekli devam eder" dedi. Behram, konuşmasının ardından kendi şiiri "Yaralı Yurdum"u okudu.

        Öykü ödülleri sahiplerini buldu

        Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen öykü ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Ahmet Yıldız, Engin Kükrer, Hakan Cucunel ve Gülay Kaplan'dan oluşan seçici kurul, En İyi Öykü Kitabı Ödülü'nü Hüseyin Akyüz'ün "Eski Bir Pişmanlığa Dönüş Notları" adlı eserine verdi. En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise Suat Duman'ın "Anatomi Dersleri" adlı eserine verildi. Ödüle layık görülen yazarlar, seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda bu ödülleri almaktan mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür etti.

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        Ödül töreninin ardından yazar Ahmet Ümit, edebiyatseverlerle söyleşide bir araya geldi. Edebiyatın insanı ve toplumu sorgulayan yönüne değinen Ümit, edebiyatın hayattaki yanlışları görünür kıldığını söyledi. Söyleşinin ardından Ahmet Ümit için kitap imza etkinliği düzenlendi. Ümit, kitaplarını okurları için imzalarken imza alanında uzun kuyruklar oluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, imza programının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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