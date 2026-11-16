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        MATSO Başkanı Gök: "Halimizin canlanması için üzerimize düşeni yapacağız"

        MATSO Başkanı Önem Gök, yönetim kurulu üyeleriyle Manavgat Toptancı Hali'ni ziyaret ederek işletme sahiplerinin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Gök, halin canlanması için çaba göstereceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:07 Güncelleme:
        MATSO Başkanı Gök: "Halimizin canlanması için üzerimize düşeni yapacağız"

        MATSO Başkanı Önem Gök, yönetim kurulu üyeleriyle Manavgat Toptancı Hali’ni ziyaret ederek işletme sahiplerinin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Gök, halin canlanması için çaba göstereceklerini söyledi.

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Önem Gök, göreve seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manavgat Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Halde faaliyet gösteren Oda üyeleri ve diğer işletme sahipleriyle bir araya gelen Gök, seçim sürecinde kendilerine duyulan güven ve verilen destek için teşekkür etti. Görüşmelerde işletmelerin karşılaştığı sorunlar, sektör temsilcilerinin talepleri ve çözüm önerileri ele alındı. Kendisinin de tarımla uğraştığını belirten Başkan Gök, toptancı halinin Manavgat tarımının en önemli dayanaklarından biri olduğunu söyledi.

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        "Maddi ve manevi olarak halimizim arkasındayız"

        Haldeki hareketliliğin ilçe genelinde ticarete ve tüketime yansıyacağını ifade eden Gök, "Maddi ve manevi olarak halimizin arkasındayız." dedi. Gök, işletmelerin sorunlarına çözüm bulmak ve Manavgat’ta ticareti güçlendirmek için sektör temsilcileriyle ortak akıl ve istişare içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Manavgat Toptancı Hali Müdürü Gülşen Gür’e, Manavgat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Sargın’a ve işletme sahiplerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Gök, işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

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