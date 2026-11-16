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        Onarım yaptığı daireye görüntü kaydı için cep telefonu yerleştiren tesisatçı tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerine arıca tamiri için çağırdıkları tesisatçı banyo tavanına delik açarak görüntü kaydı alan cep telefonu yerleştirdi. İkamet sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alınan tesisatçı gözaltına alınırken, suçunu itiraf ederek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Onarım yaptığı daireye görüntü kaydı için cep telefonu yerleştiren tesisatçı tutuklandı

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde evlerine arıca tamiri için çağırdıkları tesisatçı banyo tavanına delik açarak görüntü kaydı alan cep telefonu yerleştirdi. İkamet sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alınan tesisatçı gözaltına alınırken, suçunu itiraf ederek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Manavgat ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, apartmanda oturan aile önceki gün dairenin banyosunun asma tavanından su geldiğini gördü. Durumun bildirildiği evin sahipleri tamirat için daireye ailenin tanımadığı bir tesisat ustası yönlendirdi. Tesisatçı öğlen saatlerinde daireye gelerek onarım işlemini yaptıktan sonra ayrıldı. Tesisat ustasının ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, asma tavan içerisine görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu.

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        Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dairede oranım işlemini yapan tesisatçı A.K. ile görüştü. Emniyetteki ifadesinde ilk önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde yerleştirdiğini belirtti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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