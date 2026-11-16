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        MATSO Başkanı Gök, Manavgat Toptancı Hali'ni ziyaret etti

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Önem Gök, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte göreve seçilmesinin ardından Manavgat Toptancı Hali'ni ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:17 Güncelleme:
        MATSO Başkanı Gök, Manavgat Toptancı Hali'ni ziyaret etti

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Önem Gök, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte göreve seçilmesinin ardından Manavgat Toptancı Hali’ni ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

        Ziyarette Gök, Manavgat Toptancı Hal Müdürü Gülşen Gür, Manavgat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Sargın ve işletme sahipleriyle bir araya geldi. Görüşmede sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

        Kendisinin de tarımla uğraştığını belirten Gök, toptancı halinin Manavgat tarımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Halin yıl boyunca hareketli olmasının ilçe genelinde ticarete ve tüketime olumlu yansıyacağını ifade eden Gök, "Maddi ve manevi olarak halimizin arkasındayız." dedi.

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        Gök, halin canlanması için MATSO olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ve sektör temsilcileriyle istişareyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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